“Par to iepriekš netikām informēti.” Harijs un Megana reaģē uz negaidīto karaļa Čārlza vēstuli
Princis Harijs un Megana Mārkla pauduši pārsteigumu par karaļa Čārlza III neparasti tiešo vēstuli, kurā pēc pāra atgriešanās Lielbritānijā skaidri noteikts viņu statuss – Saseksas hercogs un hercogiene nav strādājošie karaliskās ģimenes locekļi un viņu darbība jāuztver kā privātpersonu aktivitātes.
Pāra pārstāvis pēc vēstules publiskošanas atzina, ka Harijs un Megana bijuši pārsteigti par notikušo. “Mēs bijām nedaudz pārsteigti, ka par to netikām informēti iepriekš,” paziņojis Saseksas hercoga un hercogienes pārstāvis.
Tomēr par to, cik lielā mērā vēstule Harijam un Meganai patiešām bijusi pārsteigums, izskan pretrunīga informācija. “Daily Mail”, atsaucoties uz avotiem pilī, raksta, ka dokumentu pāra komandai nosūtīja vēl pirms tā publiskošanas, taču Harijs un Megana neesot tikuši konsultēti par vēstules saturu. Arī žurnāls “People” vēsta, ka vēstule pirms publiskošanas tikusi nosūtīta Saseksas hercoga komandai.
Karaļa uzdevumā vēstuli izplatīja Karaļnama lords kambarkungs Ričards Benjons. Tā nosūtīta augsta līmeņa valsts amatpersonām, bruņoto spēku pārstāvjiem un karaļa pārstāvjiem dažādos Lielbritānijas reģionos. Bekingemas pils skaidro, ka šāds solis sperts pēc vairākiem lūgumiem precizēt Harija un Meganas statusu pēc viņu pārcelšanās atpakaļ uz Lielbritāniju.
Viņu tituli “Viņa Karaliskā Augstība” un “Viņas Karaliskā Augstība” joprojām netiek izmantoti, savukārt jebkādi labdarības projekti, kuros Harijs vai Megana iesaistās, uzskatāmi par viņu privātu darbību.
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Vēstulē pāra pašreizējais stāvoklis raksturots kā tāds, kas līdzinās “privātpersonām ar komerciālām un labdarības interesēm”.
Tādējādi karalis faktiski pielicis punktu pēdējā laikā izskanējušajām spekulācijām, ka Harija un Meganas atgriešanās Lielbritānijā varētu nozīmēt arī daļēju atgriešanos karaļnama darbā. 2020. gadā toreizējā karaliene Elizabete II jau noraidīja modeli, kas pārim ļautu vienlaikus būt daļēji strādājošiem karaļnama locekļiem un saglabāt pilnīgu komerciālo neatkarību. Jaunā vēstule apliecina, ka arī Čārlza III valdīšanas laikā šī robeža netiks mainīta.
Īpašu uzmanību izpelnījies vēstules publiskošanas laiks. Harijs turpina centienus panākt pastāvīgas bruņotas policijas apsardzes atjaunošanu sev un ģimenei Lielbritānijā. Par karaliskās ģimenes un citu īpaši aizsargājamu personu drošību lemj Karaliskā un VIP izpildkomiteja jeb RAVEC.
Tiek norādīts, ka Harijs un Megana esot nobažījušies, vai karaļa paziņojuma laiks nav saistīts ar gaidāmo lēmumu par viņu drošību. Pils avoti gan šādu saistību noliedz.
Arī pašā karaļa vēstulē īpaši norādīts, ka operatīvie drošības jautājumi nav karaļa kompetencē un par tiem jāvēršas pie attiecīgajām policijas iestādēm. Savukārt gadījumos, kad Saseksas hercoga un hercogienes aktivitātēs varētu būt nepieciešama valsts līdzekļu izmantošana, amatpersonām ieteikts konsultēties ar Bekingemas pili.
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