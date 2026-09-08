VIDEO: pašmāju miljonārs Čiris stāsta, ko pēc šķiršanās atstājis bijušajām sievām
Šova "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Ekskluzīvi. Bez filtra" sarunā ar Andri Buli Amatciema idejas autors un miljonārs Aivars Zvirbulis jeb Čiris atklāti dalās ar savu nostāju par īpašumiem un attiecībām. Viņš ir pārliecināts - ja vīrietis dzīvo kopā ar sievieti un veido ar viņu ģimeni, mājai būtu jābūt reģistrētai uz sievietes vārda.
“Man uzskats ir ļoti primitīvs. Ja tev ir sieviete un jūs dzīvojat kopā, tad skaidrs, ka tam īpašumam jābūt uz sievietes vārda,” saka Čiris. Viņaprāt, šāda pieeja pasargā abas puses no sāpīgiem strīdiem šķiršanās gadījumā. Čiris uzskata, ka sievietes nereti ģimenē iegulda ne mazāk kā vīrieši – gan finansiāli, gan ar savu darbu un rūpēm par kopīgo mājokli.
“Dažreiz pat ir tā, ka viņas iegulda līdzvērtīgi vai pat vairāk nekā vīrietis. Un tad iedomājies – māja ir uz tava vārda, un tu vari pateikt: ‘Ko tu te dari?’ Tas nav pareizi,” savu pārliecību skaidro uzņēmējs. Sarunas laikā Andris Bulis secina, ka Čiris vairākus savus īpašumus patiešām atstājis sievietēm. Uz jautājumu, vai viņš četras mājas nodevis savām dzīvesbiedrēm, Čiris atbild apstiprinoši, piebilstot, ka vienā gadījumā sievietei mājoklis jau piederējis.