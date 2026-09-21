Dziesma pie ugunskura. Seriāla "Little House on the Prairie" recenzija
Seriāls "Little House on the Prairie" ir klasisks amerikāņu stāsts par Inglesu ģimeni, kas pirmatklājēju jeb pionieru statusā no aukstās Viskonsīnas devušies uz mazapdzīvoto ASV rietumu klajumu tagadējā Kanzasas štatā.
Grāmatas autore Lora Ingelsa Vaildere romānu sēriju sarakstījusi 1935. gadā, balstoties savās bērnības atmiņās. Autore gan tās interpretējusi jau pieaugušā vecumā, tā nodrošinot nostalģisko, ilgu piepildīto bērnības izjūtu, tomēr vienlaikus arī pārāk nekoncentrējoties uz slikto pieredzi. Seriāla jaunākā interpretācija, kas uzņemta 2026. gadā, ir romantisks un sirsnīgs ielūgums vasaras piedzīvojumā ar krāšņiem 19. gadsimta Amerikas vidienes skatiem un kostīmiem. Tā ir gandrīz mūsdienu «Bordertaunas» versija vai, piemēram, var kalpot kā ziedoša nodeva bērnu rakstnieces Lūsijas Modas Montgomerijas «Annai no «Zaļajiem jumtiem»».
Mūsdienu seriāla versijā ir maz drūmuma un nežēlības iepretim Teilora Šeridena asiņainajai sāgai «1883» un visai Jeloustounas franžīzei. Šeridana vesternu versijās parādās gan nežēlīga izrēķināšanās ar indiāņiem un ieceļotājiem, gan varoņus piemeklē nāvējošas slimības un nespēja piemēroties fiziski grūtam maršrutam. Lai gan ģimenes brauciens «Prērijas» zirga pajūgā ir tieši tikpat grūts un dzelkšņains. Jau pašā sākumā ģimene upē zaudē savu iemīļoto sunīti. Jā, Ingelsi ar divām meitām ir spiesti šķērsot upes un sastapties ar skarbajiem apstākļiem, kādi tos piemeklē dziļā nekurienē bez skolas, baznīcas un lauksaimniecības zemes.
Tomēr vienlaikus seriāls parāda mazās kopienas spēku, kur, piemēram, ģimenes apgādniekam Čārlzam Ingelsam (Lūks Breisijs) talkā nāk Džons Edvards (Džoels Olete), kurš pats piedzīvojis traģisku zaudējumu un sirgst ar alkoholismu. Kā jau ciemu kopienās, arī šeit parādās dažādi cilvēku raksturi – vieniem ar skopumu un egoismu, bet cits ir gatavs savam kaimiņam atdot pēdējo kreklu.
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Indiāņu zemes
Neraugoties uz visai idilliskajām seriāla noskaņām, Ingelsu realitāte izrādās daudz grūtāka, nekā viņi bija domājuši. Visai skarbajos Kanzasas dabas apstākļos ģimeni sagaida savvaļas dzīvnieki, infekciju slimības un ugunsgrēki.
Būtiska nozīme seriālā ir Osedžas zemes vēsturei – tās ir teritorijas, kas piederējušas Osedžas pirmiedzīvotāju tautām, aptverot vairākus reģionus tagadējā Misūri, Oklahomas un Kanzazas štatā. 1870. gadā pirmiedzīvotāji pārdeva lielāko daļu savu zemju, bet 20. gadsimta sākumā atklājās, ka Osedžas teritorijās guļ bagātīgi naftas krājumi. Seriālā gan šis aspekts netiek šķetināts, bet nav grūti iedomāties, ka naftas dēļ notika turpmākās asinsizliešanas.
Šis laika posms skaudri atainots Mārtina Skorsēzes 2023. gada filmā «Ziedu mēness slepkavas» ar Leonardo Dikaprio galvenajā lomā. Tiesa, salīdzinot ar 1974. gada versiju, ASV pirmiedzīvotāju vēsture gan parādās vairāk. Daļēji tas skaidrojams ar pagājušā gadsimta 70. gadu sabiedrības nostāju, kur ASV balto kolonistu naratīvam ir lielāks spēks nekā, piemēram, afroamerikāņu vai etnisko minoritāšu dzīvesstāstiem.
Jāteic godīgi, arī Lauras Ingelsas 20. gadsimta 30. gados sarakstītajās grāmatās dominē ASV baltādaino kolonistu skatījums attiecībā uz mēģinājumiem asimilēt savas vērtības tur, kur to darīt viņiem nepienāktos.
Leģendāra seriāla popularitāte
«Netflix» apzinās seriāla literārā avota un 1974. gada ekrāna stāsta milzīgo popularitāti, tāpēc savam katalogam izvēlas jau pārbaudītas vērtības, kas piemērotas visai ģimenei.
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2024. gadā, atzīmējot seriāla 40. dzimšanas dienu, tā sērijas restaurēja, un kopā ar atjaunoto versiju to skatījumi pārsniedza 200 miljonus gadā, un tas ir milzīgs skaitlis. Zināmā mērā seriāla pārinterpretācija šodien ir pilnīgi loģisks solis. ASV skatītājiem ļoti patīk romantizētā dzīve laukos; tās atveidojums ar kalniem un prērijām, laukiem un kukurūzas plantācijām aizved nostalģijā par labāku dzīvi un, protams, simpatizē nacionālisma ideju piekritējiem. Varbūt tādēļ šī ekranizācija nebūs īstā reize, kad lauzt šķēpus par diskrimināciju, indiāņu bojāeju un attieksmi pret citas rases pārstāvjiem. Īsi sakot, šeit ir runa par ASV ģimenes seriāla klasiku, kas atveidota gaumīgi reālistiskā manierē.
Māja no īstiem baļķiem
No filmēšanas praktiskās puses, būtiski pieminēt, ka Kerolīnas jeb Mā (Krosbija Fidžeralde) un Čārlza jeb Pā (Lūks Breisijs) guļbaļķu māja tika būvēta no jauna – reālajā seriāla filmēšanas laikā. Tātad, cik gatava tā bija seriālā, tik arī attiecīgajā filmēšanas posmā. Pēc tā laika tehnoloģijām māju būvēja ar autentiskām koka tapām, un tā svēra ap 41 tonnu. Diemžēl pēc filmēšanas māju nojauca, tādēļ tūristiem nekāds lielais prieks nav palicis.
Savukārt pats filmēšanas process ritēja no jūnija līdz oktobrim, iekļaujot gandrīz visu četru gadalaiku krāšņumu. Patiesi, dabas varenība šajā seriālā jūtama pat mazā datora ekrāniņā. Prērijas zāle dažbrīd aizsniedzās 180 centimetru augstumā, tādos džunļos ir viegli pazust, ja esi bērns, kurš tikko cienīgs nostāties pretī tādai dabas varenībai. Ne velti seriāla varone Laura (Alise Helsija) prērijā redz tādu kā vīziju par tuneli, kas iesniedzas tālu līdz pat horizontam un kalpo par tādu kā mitoloģisku atsauksmi uz šo sen apdzīvoto teritoriju.
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Par rekvizitoriem tika pieaicināti vairāki simti Osedžas amatnieku, kuri palīdzēja darināt vairāk nekā 1000 priekšmetu, tostarp traukus, mēbeles, interjera darinājumus – un tas viss ir redzams kadrā. Tāpat autentiski veidotas indiāņu Osedžas kopienas apmetnes.
Sapnis piepildās
Viens no galvenajiem iemesliem šīs seriāla versijas tapšanai ir tā scenāristes un galvenās producentes Rebekas Sonšeinas mīlestība pret «Prērijas» grāmatām bērnībā. Viņa tās zinājusi gandrīz no galvas un bijusi pārliecināta, ka reiz radīs savu, pārliecinošu TV seriāla adaptāciju. Re nu, sapņu sūtīšana kosmosā tomēr strādā! Sonšeina pati uzauga Kalifornijas lauku vidū, kur ģimenei piederēja lopi un putni.
«Prērijas» seriāla jaunajā versijā Sonšeina apzināti uzsvēra Ingelsu atvasi Lauru, lai stāsts ritētu arī no bērna skatpunkta. Lauras atveidotāja ir aktrise Alise Helsija, kurai uzņemšanas laikā bija desmit gadi. Viņa tika godīgi izvēlēta aktieru atlases rezultātā, bet līdz šim guvusi iemaņas, ierunājot varoņus «Disney Junior» projektā «Kindergarten: The Musical».
Mīļi, ka mazajai aktrisei bija iespēja tikties arī ar 1974. gada Lauru, proti, aktrisi Melisu Gilbertu, kura savā laikā lomu ieguva 500 meiteņu konkurencē un ir liela mūsdienu versijas atbalstītāja. Gilbertei šī loma kļuva par viņas mūža darbu, kuram aktrise pat ir veltījusi 2009. gada autobiogrāfiju.
Pie ekrāniem vieno visu ģimeni
Nedaudz pašķetinot seriāla nozīmīgos varoņus, gribu izcelt afroamerikāņu izcelsmes ārstu, Džoko Simsa atveidoto Džordžu Tannu, kurš ir klāt daudzos būtiskos Ingelsu ģimenes mirkļos. Īpaši aizkustinošs šķiet mazā zēna, bāreņa Keileba (Kouens Kedorats) motīvs. Viņa veidolā atklājas dzīvesstāsts, kāds tas ir bērnam bez vecākiem, kuram ir jāstrādā jau kopš mazām dienām. Plašajā varoņu lokā atrodas vieta daudziem mazās pilsētiņas tipāžiem. Arī veikala īpašniecei Emīlijai Hendersonei, kuru atveido afroamerikāņu aktrise Bereta Dosa.
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Kaut kopumā kritiķi nav vienisprātis par seriāla veiksmi vai izgāšanos, daudzi mediji uzsver vizuāli kvalitatīvo, vērienīgo seriāla gaisotni un, piemēram, faktu, ka Ingelsu ģimene daudzviet vienojas kopīgās dziesmās, kā rezultātā iznāk tāds kā mazs mūzikls.
Jā, dažbrīd tiek pārmesta pārlieku sentimentalitāte un varbūt didaktika, taču šajos laikos, kad seriālu klāstā ir tik daudz nopietnu, politisku un distopisku stāstu, sava vieta atrodas arī kaut kam gaišam un klasiskam. Kaut kam, kas pie ekrāniem vieno visu ģimeni. Ne velti seriāla galvenā mērķauditorija ir skatītāji vecumā no 35 līdz 65 gadiem. Iespējams, daži no viņiem ir izauguši ar šiem prērijas stāstiem jau no 1970. gadiem. Arī Latvijas skatītājiem, kuri ciena gan vēsturiskus, gan ģimenes vērtībās balstītus stāstus, šis būs gluži piemērots TV risinājums brīnišķīgam vasaras noslēgumam.
«Little House on the Prairie»
Producē Rebeka Sonšeina, Džojs Germans Vetels un citi.
Pirmā sērija: 2026. gada 9. jūlijā.
Sēriju skaits: 8.
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Scenārija autori: Kārters Kristensens, Eleonora Bērdžesa un citi.
Lomās: Alise Helsija, Lūks Breisijs, Krosbija Fidžeralde, Džolīne Pērdija un citi.