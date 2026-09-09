Šis nav gluži parasts mīlas stāsts - 7 fakti par turku seriālu "Gaisā virmo mīlestība"
Viņa – brīvdomātāja ar karstu temperamentu un sapņo par studijām Itālijā. Viņš – auksts perfekcionists un biznesmenis, kurš savu dzīvi pakārtojis darbam. Sākumā šķiet, ka Eda un Serkans nekādā gadījumā nevar būt pāris, tomēr negaidīts darījums viņus saved kopā.
Turku romantiskā komēdija «Gaisā virmo mīlestība» («Sen Çal Kapımı») skatītājiem piedāvā stāstu par naidu, izlikšanos un mīlestību. Taču aiz seriāla panākumiem ir arī interesants stāsts par tā galvenajiem aktieriem un filmēšanas procesu.
Eda un Serkans sākumā noslēdz darījumu, kurā katram ir savs mērķis. Eda vēlas atgūt iespēju pabeigt studijas, bet Serkans grib izmantot viņu savā spēlē ar bijušo draudzeni. Taču abi nav gatavi tam, ka kopīga izlikšanās var izrādīties daudz sarežģītāka, nekā sākotnēji plānots. Un, iespējams, tieši šeit slēpjas «Gaisā virmo mīlestība» galvenais vilinājums – skatītājs jau no paša sākuma zina, ka šis nav gluži parasts mīlas stāsts. Jautājums ir tikai viens: kurā brīdī Eda un Serkans paši vairs nespēs saprast, kur beidzas spēle un sākas īstas jūtas.
Hande Erčela un Kerema Birsina ķīmija nebija pašsaprotama
Lai gan ekrānā Eda un Serkans izskatās tā, it kā aktieriem būtu dabiski viegli spēlēt šo pāri, pati aktrise, kas atveido Edu, Hande Erčela atzinusi, ka pirms filmēšanas viņai bija bažas par to, vai abu aktieru ķīmija būs pietiekami laba. Intervijās abi aktieri stāstīja, ka abi iepazinušies aptuveni četrus mēnešus pirms filmēšanas sākuma. Pandēmijas ierobežojumu dēļ viņi daudz laika pavadīja arī «Zoom» sarunās un kopā ar aktiermeistarības treneri gatavojās lomām. Kerems Birsins, kurš atveidoja Serkanu, norādīja, ka šis laiks palīdzējis viņiem labāk iepazīt gan vienam otru, gan savus varoņus.
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Seriāla skatītāju pamanītā saspēle starp Edu un Serkanu nebija tikai veiksme – pie tās tika apzināti strādāts, jau pirms aktieri nonāca filmēšanas laukumā. Arī pati Erčela vēlāk par savu tēlu Edu izteikusies ļoti atzinīgi, uzsverot viņas dzīves prieku, spītību un spēju cīnīties par to, kam viņa tic.
Eda un Serkans sākumā nav nekāds sapņu pāris
Eda Jildiza ir jauna ainavu arhitektūras studente, kura sapņo par iespēju turpināt izglītību Itālijā. Viņa strādā tantes ziedu veikalā, ir sabiedriska, holeriska un ambicioza. Īpaša vieta viņas sirdī vienmēr atvēlēta ziediem. Savukārt Serkans Bolats ir veiksmīgs uzņēmējs, arhitektūras biroja īpašnieks un cilvēks, kurš vēlas kontrolēt pilnīgi visu. Viņš rūpīgi plāno savu ikdienu, ievēro stingru režīmu un darbu vērtē augstāk par personīgo dzīvi. Tāpēc nav pārsteigums, ka Eda Serkanā redz gandrīz visu, ko pati ienīst. Turklāt tieši Bolatu holdinga lēmums atcelt viņai piešķirto stipendiju izjauc Edas sapni par studijām Itālijā.
Situācija kļūst vēl sarežģītāka, kad mediji abus kļūdaini sasaista. Serkans nolemj izmantot šo pārpratumu, lai padarītu greizsirdīgu savu bijušo draudzeni Selīnu, un Eda piekrīt izlikties par viņa līgavu apmaiņā pret atjaunotu stipendiju. Tā sākas attiecības, kurām sākotnēji vajadzētu būt tikai labi izplānotam darījumam.
Seriāla ekrāna pāris kļuva par īstu balvu magnētu
Skatītājiem Edas un Serkana pāris acīmredzami patika ne tikai ekrānā. 2021. gada starptautisko turku se riālu fanu balvu pasniegšanas ceremonijā «Güzel Awards» šis ekrāna stāsts kļuva par vakara uzvarētāju, iegūstot septiņas balvas, tostarp par labāko televīzijas seriālu, labāko aktieri, labāko aktrisi un labāko pāri.
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2021. gadā seriāls ar panākumiem izcēlās arī prestižajā «Pantene Golden Butterfly» ceremonijā, kur «Gaisā virmo mīlestība» saņēma balvu kā labākā romantiskā komēdija, savukārt Hande Erčela un Kerems Birsins tika atzīti par labāko seriāla pāri. Edas un Serkana ķīmija nebija tikai skatītāju fantāzija – abu aktieru saspēle tika novērtēta arī ar vairākām Turcijas un starptautisko seriālu fanu balvām.
Filmēšanas laukumā viņi pavadīja daudz vairāk laika, nekā varētu šķist
Seriāls «Gaisā virmo mīlestība» nav tipiska īsu epizožu romantiskā komēdija – oriģinālajā Turcijas versijā seriālam ir 52 aptuveni 120 līdz 140 minūšu garas epizodes. Ekrāna stāsts galvenokārt filmēts Stambulā, dažādās pilsētas lokācijās. Skatītāji seriālā var atpazīt tādas vietas kā Tarabju, Kirečburnu un Maslaku, kur filmē tas Serkana un Edas mājas. Atsevišķas epizodes tika uzņemtas arī ārpus Stambulas, tostarp Antalijā.
Arī Serkanam aiz aukstās ārienes ir savs stāsts
No pirmā acu uzmetiena Serkans ir cilvēks, kuram dzīvē viss ir izdevies. Viņš ir veiksmīgs, bagāts un profesionāli ļoti talantīgs, taču viņa aukstajai uzvedībai ir daudz dziļāks iemesls. Serkans bērnībā piedzīvoja vecākā brā ļa nāvi, pēc kuras viņa ģimene emocionā li noslēdzās. Viņš uzauga vidē, kurā par jūtām nerunāja, un pamazām iemācījās neuzticēties citiem. Uzņēmējs dzīvo pēc principa, ka viss ir jāplāno, jāaprēķina un jākontrolē, taču attiecības ar Edu šo sistē mu sāk izjaukt. Esot kopā ar Edu, Serkans pirmo reizi nonāk situācijā, kurā viņam jāiepazīst savas emocijas. Tādējādi abu attiecību centrā nav tikai jautājums par to, vai viņi iemīlēsies. Eda un Serkans viens otru arī būtiski maina.
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Eda nemaz nav tipiska «nelaimē nonākusi» romantiskās komēdijas varone
Edas tēls veidots ar diezgan daudzām neparastām īpašībām. Viņa ir ļoti tem peramentīga un ambicioza, taču viņai ir arī virkne amizantu trūkumu. Piemēram, Eda ir liela neveselīga ēdiena cienītāja, ātri aizsvilstas un var izdarīt lietas, ko vē lāk nožēlo. Taču viena no viņas neparas tākajām īpašībām ir spēja aizmigt gan drīz jebkurā vietā – pat sapulcē, darbā, klasē vai saspringtā situācijā. Viņai piemīt arī klaustrofobija, un, iespējams, tieši tā pēc ziedi viņas dzīvē ieņem tik īpašu vie tu. Eda ne tikai strādā ziedu veikalā – viņa zina ziedu latīniskos nosaukumus, kopša nu, simboliku un pat ar tiem saistīto mitoloģiju.
Tādēļ Eda nav vienkārši romantiskās komēdijas galvenā varone. Viņa ir diez gan ekscentriska, dzīvespriecīga un reizēm haotiska personība, kura ir pilnīgs pretstats pedantiskajam Serkanam.
Seriāls sociālajos tīklos sasniedza iespaidīgus rezultātus
Sēriju stāsta popularitāte neapstājās pie televīzijas ekrāniem. Seriāla fināla laikā 2021. gadā sociālajā tīklā «Twitter» tas sasniedza vairāk nekā 8 miljonus ierakstu, pārspējot iepriekšējo «Game of Thrones» rekordu. Tas ir īpaši interesanti, ņemot vērā, ka seriāla galvenais stāsts ir ļoti vienkāršs – divi pilnīgi atšķirīgi cilvēki sāk izlikties par pāri, taču pamazām robeža starp izlikšanos un īstām jūtām kļūst arvien neskaidrāka. Tieši šī vienkāršā formula, spilgtie varoņi un ska tītāju iecienītais Edas un Serkana duets seriālam palīdzēja kļūt par starptautisku hitu.
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