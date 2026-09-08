VIDEO: Pugačova publiskojusi aizkustinošus kadrus no savas ģimenes ikgadējās tikšanās ar maestro Raimondu Paulu
Krievijas estrādes zvaigzne Alla Pugačova sociālajos tīklos publiskojusi aizkustinošus kadrus no savas ģimenes ikgadējās tikšanās ar maestro Raimondu Paulu. Publicētajos video redzams, kā Pauls spēlē klavieres, bet Pugačova dzied, klātesot arī viņas vīram, pazīstamajam humoristam Maksimam Galkinam, abu bērniem un citiem ģimenes locekļiem.
Kā savā "Instagram" profilā norādījusi pati dziedātāja, šī ir kļuvusi par skaistu un nemainīgu tradīciju. "Ikgadējā tradicionālā ģimenes tikšanās ar maestro Raimondu Paulu. Mūzika, atmiņas un obligātais novēlējums tikties nākamgad "bez zaudējumiem". Lai tā notiek!" ierakstā pauž Pugačova.
Video fragmentos redzams, kā nepiespiestā atmosfērā Pauls sēž pie klavierēm un spēlē, kamēr Pugačova viņam līdzās izpilda dziesmas fragmentu. Kopābūšanas mirkļus ar viedtālruni iemūžina Galkins. Notiekošo vēro arī pāra atvases – dēls Harijs un meita Elizabete.
Pugačovas ieraksts izpelnījies plašu sekotāju atsaucību, kuri komentāros pauž prieku par abu leģendu atkalsatikšanos. Fani izcēluši, ka šis ir īsts un patiesām emocijām piepildīts radošais vakars, kas krasi kontrastē ar mūsdienu mākslīgajiem izpildījumiem. Komentētāji atzīmējuši, ka redzēt kopā divus absolūtus ģēnijus, kuri dāvājuši veselu izcilas mūzikas laikmetu, ir liels prieks un saviļņojums.
Jau vēstīts, ka Pugačova un Galkins ar ģimeni tradicionāli vasaras sezonu pavada Latvijā, īrējot villu Jūrmalā. Šajā laikā viņi regulāri bauda Latvijas kultūras dzīvi un tiekas ar saviem ilggadējiem draugiem un skatuves kolēģiem, tostarp Paulu, ar kuru dziedātājai izveidojusies cieša un gadu desmitiem ilga radošā sadarbība.