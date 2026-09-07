Rīgā uzstājas "Snarky Puppy".

“Snarky Puppy” jaudīgais koncerts "Palladium”

Rīgas koncertzālē "Palladium" izskanējis džeza kolektīva "Snarky Puppy" koncerts.

Mūzika

FOTO: koncertzāli "Palladium" pieskandina "Snarky Puppy”

Izklaides nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Rīgas koncertzālē "Palladium" pirmdien izskanēja džeza kolektīva "Snarky Puppy" koncerts.

FOTO: koncertzāli "Palladium" pieskandina "Snarky ...

Koncertā mūziķi apvienoja tradicionālo džezu ar fanka grūvu un ritma blūzu.

Grupa "Snarky Puppy" ieguvusi piecas "Grammy" balvas. Pasākuma organizatori pauž, ka grupas radošo valodu veido fanks, ritma blūzs, džezs un fusion, gospeļa emocionalitāte, soulmūzikas dziļums un rokmūzikas enerģija. Grupas jaunākais albums "Somni" veidots sadarbībā ar Nīderlandē bāzētu kolektīvu "Metropole Orkest", kas atpazīstamību ieguvis, savienojot džezu, akadēmisko un populāro mūziku.

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