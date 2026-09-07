Karalis Čārlzs III pieliek punktu spekulācijām par Hariju un Meganu: viņi neatgriezīsies pie karaļnama pienākumiem
Pēc prinča Harija un Meganas Mārklas negaidītās atgriešanās Lielbritānijā pēc sešiem ASV pavadītiem gadiem izskanējušas spekulācijas par iespējamu pāra atgriešanos arī britu karaļnama oficiālajā dzīvē. Tagad karalis Čārlzs III licis skaidri pateikt – Saseksas hercogs un hercogiene joprojām nav strādājošie karaliskās ģimenes locekļi un nepildīs oficiālus pienākumus kroņa vārdā.
Pirmdien karaļa vārdā nosūtītā vēstulē Lielbritānijas lords kambarkungs, kurš ir augstākā amatpersona britu karaļnamā, atgādinājis, ka jau 2020. gada janvārī Harijs un Megana atteicās no pienākumiem, kas saistīti ar monarha pārstāvēšanu. “Viņi vairs nav strādājošie karaliskās ģimenes locekļi,” teikts vēstulē, piebilstot, ka šis statuss arī turpmāk tiks pilnībā respektēts.
“Saseksas hercoga un hercogienes pašreizējā statusā nav nekādu izmaiņu,” uzsvērts dokumentā.
Vēstule nosūtīta vairākiem augsta ranga Lielbritānijas valdības un bruņoto spēku pārstāvjiem, kā arī Harija komandai. Tās mērķis bijis kliedēt neskaidrības par Saseksu ģimenes statusu laikā, kad sākas jaunais karaļnama oficiālo pasākumu kalendāra periods.
Harijs un Megana 2020. gadā pameta Lielbritāniju un pārcēlās uz Ziemeļameriku pēc tam, kad atteicās no vadošo karaļnama pārstāvju pienākumiem. Turpmākie gadi iezīmējās ar publiskām nesaskaņām starp pāri un citiem karaliskās ģimenes locekļiem. Tomēr augusta beigās Harijs un Megana kopā ar abiem bērniem – princi Ārčiju un princesi Lilibetu – atgriezās Lielbritānijā. Abi bērni jau uzsākuši mācības Lielbritānijas skolās.
Tieši ģimenes atgriešanās valstī radīja jaunus jautājumus par to, vai varētu mainīties Harija un Meganas attiecības ar karaļnamu un vai viņi atkal varētu iesaistīties oficiālajos pasākumos. Karaļa vārdā nosūtītajā vēstulē uzsvērts, ka Harija un Meganas labdarības aktivitātes ir viņu pašu privāta lieta un tās netiek veiktas karaļnama vārdā.
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“Īsumā – viņu statuss ir pielīdzināms privātpersonām ar komerciālām un labdarības interesēm,” teikts vēstulē.
Arī visa sarakste un administratīvie jautājumi, kas saistīti ar Saseksas hercogu un hercogieni, turpmāk būs jāadresē viņu pašu birojam, kas darbosies atsevišķi no britu karaļnama.