Eksperiments izgāzās! Kāpēc Holivuda tomēr neizmantos mākslīgo intelektu, lai Dakotu Džonsoni pārvērstu par Merilinu Monro?
Režisore Megija Džilenhola atklāj, kāpēc atteikusies no ieceres ar mākslīgā intelekta palīdzību pārvērst Dakotu Džonsoni par leģendāro Merilinu Monro.
Strādājot pie savas jaunās īsfilmas “Flesh Impact”, Megija Džilenhola nolēma izmēģināt mākslīgā intelekta iespējas. Ar tā palīdzību filmas veidotāji vēlējās Dakotu Džonsoni pārvērst par ikonisko Merilinu Monro.
Sākotnēji režisori vadīja ziņkāre – viņa gribēja noskaidrot, ko ar šo tehnoloģiju iespējams panākt. Mākslīgais intelekts tika apmācīts, izmantojot licencētus Merilinas Monro filmu materiālus, bet pēc tam ar tā palīdzību Dakotas Džonsones seju digitāli pārveidoja, piešķirot Merilinas Monro vaibstus.
Taču, ieraugot rezultātu, Džilenhola nebija apmierināta. Viņasprāt, Dakotas Džonsones īstais aktierdarbs bija nesalīdzināmi pārliecinošāks par mākslīgā intelekta radīto versiju.
Režisore atzina, ka Džonsones sniegums bijis „daudz aizkustinošāks, cilvēcīgāks un dzīvāks”, savukārt mākslīgā intelekta radītā versija viņas skatījumā bija absolūta izgāšanās. Tāpēc Džilenhola galu galā nolēma mākslīgā intelekta radīto versiju filmā neizmantot.
Režisore paudusi arī plašākas bažas par mākslīgā intelekta izmantošanu kino. Viņu satrauc lielais enerģijas daudzums, kas nepieciešams MI sistēmu darbībai, un šo tehnoloģiju iespējamā ietekme uz vidi.
Džilenhola raizējas arī par to, ka mākslīgais intelekts nākotnē varētu ievērojami samazināt filmu veidošanas izmaksas. Savukārt tas apgrūtinātu darbu tiem kino veidotājiem, kuri arī turpmāk vēlēsies filmas uzņemt tradicionālā veidā. Tam pietrūks atvēlēto līdzekļu.
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Megijai Džilenholai šis eksperiments apliecinājis – mākslīgais intelekts var atdarināt cilvēka seju, taču īstu, dzīvu aktierspēli tas aizstāt nespēj.