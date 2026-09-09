Lilita un Valdis Zatleri galvaspilsētā atgriezties vēl negrasās. Ko viņi dara laukos?
Eksprezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri līdz pat oktobrim nolēmuši palikt savā lauku īpašumā Tukuma pusē, bet Rīgā ierodas tikai uz saviesīgiem pasākumiem.
Iemeslu apmeklēt galvaspilsētu gan aizvadītajā nedēļā nav trūcis. 3. septembrī Zatleru pāris apmeklēja Latvijas Nacionālās operas un baleta sezonas atklāšanas koncertu un vakara saviesīgo daļu, bet nākamajā dienā devās uz kultūrtelpu "Ola Foundation", kur risinājās gleznotājas Daces Lielās jaunāko darbu izstādes Ainas un ainavas svinīgā atklāšana.
Viesi ierodas lūkot Operas sezonas atklāšanas Galā koncertu 2026. gada septembrī
2026. gada 3. septembrī Latvijas Nacionālajā operā un baletā notika jaunās sezonas atklāšanas Galā koncerts.
“Šodien ir operas un baleta svētki, un tas nozīmē, ka sākas rudens. Vēl gan to nevar just. Mums ir ļoti skaista daba un gadalaiki,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" apcerīgās sajūtās dalījās Valdis Zatlers. Eksprezidents atzīst, ka šī vasara viņam bijusi ļoti skaista. “Lielākoties pavadīju savā lauku īpašumā. Ziemā būs citādi, tad dzīvosim galvaspilsētā.” Draugi esot teikuši, ka Zatlers šovasar ir tā kārtīgi iededzis, taču viņš smej: “Es nesauļojos, vienkārši visu dienu esmu svaigā gaisā, un saule sauļo arī caur mākoņiem. Mēs to vienkārši nejūtam.”
Daces Lielās jaunāko darbu izstāde “Ainas un ainavas" atklāšana "Ola Foundation"; 04.09.2026.
No 2026. gada 5. septembra kultūrtelpā "Ola Foundation" būs skatāma gleznotājas Daces Lielās jaunāko darbu izstāde “Ainas un ainavas”, kurā ...
Ar atgriešanos galvaspilsētas dzīvoklī Zatleri vēl nesteidzas. “Sezona jau beidzas tikai oktobrī! Savukārt lauku darbi nebeidzas pat oktobrī, bet vēl drusku vēlāk,” skaidro eksprezidents, un viņa sieva Lilita Zatlere piebilst, ka vīrs nekad nesteidzas atgriezties pilsētā pēc vasaras sezonas: “Viņam ļoti patīk laukos, tāpēc paliekam tur līdz pēdējam. Tagad vēl jānovāc raža, ir vēl dažādi rudens darbi. Visu paveicam paši, mums nav speciālu palīgu, vienīgi tik, cik dēls atbrauc palīgā. Tāpat arī divatā novācām vētras radītos postījumus mājas pagalmā. Laukos jau vienmēr ir darbs.”
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Arī par ražu Zatleri nevar sūdzēties. Lilita sāk uzskaitīt: “Āboli, plūmes, aprikozes, persiki, tomāti, gurķi, bietes, burkāni un kartupeļi. To visu esam paši sastādījuši. Mums jau nav plantāciju, tikai lai pietiek savām vajadzībām. Piemēram, agrie kartupeļi. Katru gadu iestādām 21 kartupeli, un mums pietiek līdz oktobra beigām. Es arī pati marinēju dārzeņus ziemai. Šovasar samarinējām gurķus un sataisījām lečo. Savārīju arī ābolu un brūkleņu ievārījumu, sasaldējām ziemai upenes, jāņogas un ķiršus, tāpat burkānus un zirņus. Ar kompotiem gan es neaizraujos, jo mēs neesam saldo ēdienu cienītāji. Ar tiem parasti draugi padalās.”
Runājot par gaidāmo ziemas sezonu, eksprezidents teic: “Dzīve Rīgā kļūst arvien straujāka un interesantāka. Garīgam baudījumam šeit ir ļoti daudz iespēju, sākot jau no šī vakara, kad atklājām operas jauno sezonu. Mēs ejam uz operu un teātriem, lai iegūtu sajūtas. Tās jau nav prāta spēles, bet sajūtas, kas dod labu garastāvokli, rada mundrumu un motivāciju kaut ko darīt.”
Arī par veselību Zatlers nesūdzoties: “Pēdējos 14 gados veselība nav mainījusies. Garā vienmēr esmu stiprs.”