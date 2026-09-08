Punktiņi, spīdumi un galvu reibinoši papēži! Amala Klūnija Venēcijā rāda nevainojamu ballīšu stilu
Vasara Amalas Klūnijas garderobē allaž ienāk ar krāsām un izteiksmīgiem tērpiem – viņa izvēlas modes namam “Pucci” raksturīgos spilgtos tērpus, “Versace” vintage minikleitas un izsmalcinātās “Galliano” vakarkleitas. Bārkstis, raksti, košas krāsas – Klūnija prot rotaļāties ar modi, vienlaikus nezaudējot eleganci. Arī šā gada Venēcijas kinofestivālā cilvēktiesību advokāte savu vasarīgo garderobi demonstrē visā tās krāšņumā.
Festivāla atklāšanas ceremonijā, kur viņas vīrs Džordžs Klūnijs saņēma “Zelta lauvu” par mūža ieguldījumu, abi izvēlējās klasisku eleganci un tērpās melnā. Denija Boila filmas “Ink” pirmizrādes vakarā Amala uz sarkanā paklāja izgāja augumam piegulošā, smalki plisētā “Tom Ford” vakarkleitā, ko izstrādājis modes nama radošais direktors Haiders Akermans. Nevainojami eleganti.
Festivāla otrajā vakarā Amala izvēlējās jau daudz drosmīgāku tēlu. Dodoties uz ballīti, viņa bija tērpusies gaiši zilganzaļā “Caroline’s Couture” minikleitā, ko rotāja sirsniņu motīvi, vizuļi un mirdzošas bārkstis ar metālisku spīdumu. Tērpu papildināja grezni briljantu auskari un sudrabota rokassomiņa.
Skaistumkopšanas ziņā Amala palika uzticīga savam ierastajam tēlam. Viņai bija starojoša sejas āda, silts vaigu sārtums un bronzas toņu acu ēnas. Brūnie mati ar karameļu krāsas šķipsnām bija ieveidoti kuplās, vieglās lokās un eleganti krita pār pleciem.
Amalas Klūnijas garderobe Venēcijas kinofestivāla dienās 2026
Nākamajā dienā Klūniju pāris turpināja piesaistīt skatienus Venēcijas kanālos, kad ar laivu mēroja ceļu uz pasākumu “The Future Of… Creativity” vēsturiskajā “Scuola Grande della Misericordia” kultūras un pasākumu centrā. Tajā Džordžs Klūnijs, Megija Džilenhola, Aleksandrs Deplā un citi diskutēja par autorību, oriģinalitāti un cilvēka radošuma aizsardzību. Šī tēma Džordžam ir īpaši tuva – arī savā pateicības runā, saņemot balvu, aktieris vērsa uzmanību uz mākslīgā intelekta draudiem radošajām industrijām.
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