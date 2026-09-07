Brūsa Vilisa sieva atklāj to, ko viņai jautā gandrīz visi: “Atbilde ir nepārprotama”
Holivudas zvaigznes Brūsa Vilisa sieva Emma Heminga Vilisa vienā no līdz šim atklātākajām intervijām stāstījusi par ģimenes ikdienu pēc tam, kad aktierim tika diagnosticēta frontotemporālā demence. Viņa atklājusi gan sāpīgākos brīžus, gan to, kā ģimene cenšas nezaudēt prieku un humoru, kā arī atbildējusi uz jautājumu, kuru cilvēki viņai uzdodot teju visbiežāk – vai Brūss joprojām atceras savus tuviniekus.
Intervijā izdevumam “Hello!” Emma stāsta, ka dzīve ar Brūsa slimību nozīmē nemitīgi sadzīvot arī ar zaudējuma sajūtu. Frontotemporālā demence pakāpeniski maina cilvēka uzvedību un personību, tādēļ ģimenei nācies mācīties pieņemt jauno realitāti.
“Realitāte ir tāda, ka tu pastāvīgi atrodies sēru stāvoklī,” atzinusi Emma.
Īpaši smagi viņai bijis, rakstot savu grāmatu “The Unexpected Journey”, kurā viņa dalās pieredzē par tuvinieka aprūpi. Visgrūtāk bijis atgriezties pie abu attiecību sākuma un atcerēties Brūsu tādu, kāds viņš bijis pirms slimības.
Emma atklāj, ka ikdienas rūpes un slimības radītās pārmaiņas bija likušas viņai uz laiku gandrīz aizmirst abu kopīgās dzīves priecīgāko periodu – viņu iepazīšanos, iemīlēšanos un attiecību sākumu. “Bija pārāk sāpīgi atskatīties uz laiku, kas bija piepildīts ar jautrību, smiekliem un milzīgu prieku,” viņa stāsta.
Viens no jautājumiem, kuru Emma dzirdot īpaši bieži, ir par to, vai Brūss joprojām atpazīst un atceras savu ģimeni. Viņas atbilde ir skaidra – jā.
Emma uzsver, ka Brūsam nav Alcheimera slimības, bet gan frontotemporālā demence, kas skar citas smadzeņu zonas. Viņa arī aicina sabiedrību vairāk izglītoties par dažādiem demences veidiem, jo ap tiem joprojām valdot daudz stereotipu un nepareizu priekšstatu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc viņas teiktā, tieši nezināšana nereti rada priekšstatu, ka cilvēks ar demenci vairs nespēj komunicēt, priecāties vai saglabāt saikni ar ģimeni.
Neraugoties uz smago diagnozi, Emma uzsver, ka Vilisu mājās nav pazuduši smiekli. “Brūss joprojām ir ļoti smieklīgs – viņš joprojām pasaka lietas, kas mums liek smieties,” atklājusi aktiera sieva.
Viņa īpaši uzsver, ka ģimene nekad nesmejas par Brūsu, bet gan kopā ar viņu. Emma vēlas lauzt priekšstatu, ka demences diagnoze automātiski nozīmē, ka cilvēka dzīvē vairs nav vietas priekam. Viņasprāt, tas ir viens no lielākajiem mītiem par šo slimību. Arī tagad ģimenei esot daudz ikdienišķu, smieklīgu un sirsnīgu brīžu, kuros joprojām iespējams just tuvību.
Par vienu no lielākajiem atbalstiem Emma sauc visu plašo Vilisu ģimeni.
Brūsam un Emmai ir divas meitas – Mabela un Evelīna. Savukārt no aktiera laulības ar Demiju Mūru viņam ir trīs pieaugušas meitas – Rūmera, Skauta un Tallula. Emma atklāj, ka visas piecas Brūsa meitas, kā arī Demija Mūra ir vienojušās vienā mērķī – būt viņam līdzās un atbalstīt viņu tādā veidā, kas ir veselīgs visiem iesaistītajiem.
Pēc Emmas teiktā, katrai no meitām ir savas īpašās attiecības ar tēvu, un ģimene respektē to, kā katra izvēlas izrādīt savu mīlestību un rūpes.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viņa uzskata, ka šī vienotība daudz pasaka arī par pašu Brūsu – mīlestība un atbalsts, ko viņš gadiem devis apkārtējiem, tagad atgriežas pie viņa.
Emma neslēpj, ka pati ne vienmēr spējusi būt stipra. Viņas un Brūsa jaunākās meitas esot redzējušas mammu gan savākties un rūpēties par ģimeni, gan brīžos, kad viņa pilnībā salūzusi. “Viņas ir redzējušas mani arī salūzušu uz grīdas,” atzinusi Emma, uzsverot, ka pati šo pieredzi apgūst soli pa solim.
Vienlaikus viņa uzskata, ka meitas savās mājās redz arī ļoti spēcīgu mīlestības piemēru – cilvēkus, kuri paliek līdzās viens otram arī vissmagākajos apstākļos.
Emma atzīst, ka situācija ir ārkārtīgi sāpīga, tomēr viņas bērni tajā pašā laikā mācoties, ko nozīmē uzticība, rūpes un beznosacījumu mīlestība.
Brūsa Vilisa ģimene 2022. gadā paziņoja, ka aktieris veselības problēmu dēļ beidz karjeru. Sākotnēji viņam tika diagnosticēta afāzija, bet vēlāk ģimene informēja, ka precizēta diagnoze – frontotemporālā demence.
Brūss Villiss ar sievu Emmu labdarības pasākumā Ņujorkā
Brūss Villiss un Emma Heminga ir precēti kopš 2009. gada un ģimenē audzina divas meitas.