Negaidīts pavērsiens! Karaliskais pāris slepeni sagaidījis pirmdzimto ar surogātmātes palīdzību
Grieķijas princis Filiposs (40) un princese Nina (39) nesen paziņojuši par dēla piedzimšanu. Bērns pasaulē nācis ar surogātmātes palīdzību Amerikas Savienotajās Valstīs.
Grieķijas princis Filiposs un Grieķijas princese Nina kļuvuši par vecākiem! Pāris sagaidījis savu pirmo bērnu — dēlu, kuram dots vārds Kīmons Tomass Konstantīns. Viņš ar surogātmātes palīdzību piedzima ASV. Par šo priecīgo notikumu paziņots bijušās Grieķijas karaliskās ģimenes biroja izplatītajā paziņojumā.
Grieķijas princis Filiposs un princese Nina
“Filiposs De Gress un viņa sieva Nina ar prieku paziņo par sava pirmā bērna, Kīmona Tomasa Konstantīna, piedzimšanu. Viņš nāca pasaulē 2026. gada 27. jūlijā Amerikas Savienotajās Valstīs,” teikts paziņojumā.
“Kīmons piedzima ar surogātmātes palīdzību. Nina un Filiposs izsaka sirsnīgu pateicību surogātmātei un viņas ģimenei, sniedza atbalstu šajā īpašajā dzīves ceļā,” turpināts paziņojumā. “Viņi pateicas arī mediķu komandai un citiem speciālistiem par rūpēm un atbalstu.”
Tagad pāris pamazām aprod ar dzīvi trijatā. “Nina un Filiposs ar lielu mīlestību izbauda pirmās, īpašās nedēļas kopā ar Kīmonu un ir neizsakāmi laimīgi sākt jaunu ģimenes dzīves posmu kopā ar savu dēlu,” teikts paziņojuma noslēgumā.
Mazā Kīmona Tomasa Konstantīna vārds ir veltījums abiem viņa vectēviem. Ninas tēvu sauc Tomass Flors, savukārt Filiposs ir nelaiķa karaļa Konstantīns jaunākais dēls. Monarhs nomira 2023. gadā.
Filiposs un Nina sāka satikties 2018. gadā. Viena no pirmajām reizēm, kad abi izgāja sabiedrībā kā pāris, bija princeses Eiženijas un Džeka Brūksbenka kāzas.
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Viņi apprecējās 2020. gadā, taču Covid-19 pandēmijas dēļ kāzu ceremonijā piedalījās tikai abu jaunlaulāto vecāki.
Nākamajā gadā, 2021. gada 23. oktobrī, pāris Atēnu Metropolitēna katedrālē sarīkoja grieķu pareizticīgo kāzu ceremoniju. Tajā pulcējās daudzi Eiropas karaļnamu pārstāvji, tostarp Eiženija, princese Beatrise un viņas vīrs Edoardo Mapelli Moci, Spānijas karaliene Sofija, kā arī daudzi Grieķijas karaliskās ģimenes pārstāvji — princese Maikla, princese Marina un princese Tatjana Radzivila.
Filiposs, kurš bija princeses Diānas krustdēls, ir nelaiķa karaļa Konstantīna un karalienes Annemarijas jaunākais bērns un trešais dēls.
Pēc monarhijas atcelšanas Grieķijā 1973. gadā karaliskajai ģimenei tika atņemta Grieķijas pilsonība un īpašumi. Karalis Konstantīns 1994. gadā atteicās no piedāvājuma atjaunot viņu pilsonību, jo viens no nosacījumiem bija, ka ģimenei sev jāpieņem uzvārds.
2024. gada decembrī Filiposs, viņa brāļi un māsas — princese Aleksija, kroņprincis Pavloss, princis Nikolaoss un princese Teodora — kopā ar Pavlosa pieciem bērniem piekrita iegūt Grieķijas pilsonību un pieņēma uzvārdu De Gresi.
Pēc izsūtīšanas no Grieķijas ģimene apmetās uz dzīvi Londonā. Savukārt kopš 2018. gada Filiposs un Nina dzīvo Ņujorkā, kur princis strādā finanšu jomā un ir direktors savas mātes, karalienes Annemarijas, labdarības organizācijā “Anne-Marie Foundation”.
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