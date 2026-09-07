"Viņa mantojums ir mīlestība": Pirms 20 gadiem traģiski aizgāja Stīvs Ērvins, kuru miljoniem skatītāju iemīlēja kā "Krokodilu mednieku"
Pasaule pazīst daudzus dabas pētniekus, kuri ar saviem darbiem ļāva miljoniem cilvēku visā pasaulē iemīlēt dabu un interesēties par tās saglabāšanu. Dažiem, kā britu leģendai Deividam Atenboro ir laimējies nodzīvot līdz sirmam vecumam un nest gaismu daudzus gadu desmitus, bet dažu dzīve beidzās krietni pāragri. Pagājuši jau 20 gadi, kopš traģiski aprāvās austrāliešu dabas pētnieka, kaislīgā dabas aizsardzības aktīvista, televīzijas personības Stīva Ērvina dzīvība.
Stīvs Ērvins, kuru visā pasaulē iemīļoja kā “Krokodilu mednieku”, gāja bojā 2006. gada 4. septembrī 44 gadu vecumā, kad zemūdens dokumentālās filmas uzņemšanas laikā pie Lielā Barjerrifa viņam krūtīs savu dzeloni ietrieca dzeloņraja.
Viņa meitai Bindi tēta nāves brīdī bija nieka astoņi gadi. Bindi gājusi tēva pēdās, kļūstot par dabas aizsardzības aktīvisti, un pieminējusi tēva nāves apaļo gadskārtu, publicējot aizkustinošu piemiņas vēstījumu savam “supervaronim”.
“Es vienmēr domāju, ka mana tēta mantojums ir savvaļas dabas aizsardzība, taču izrādās, ka viņa mantojums ir mīlestība. Mīlestība pret mūsu planētu un citam pret citu,” soctīklos rakstīja 28 gadus vecā Bindi.
Viņa arī aprakstīja, kā tēta nāve ietekmējusi viņas mammu Teriju un jaunāko brāli Robertu, kuram tagad ir 22 gadi. “Mana mamma zaudēja savas dzīves mīlestību, bet mēs ar brāli zaudējām vislabāko tēti. Sēras mūs nekad īsti nepamet, mēs ar tām sadzīvojam ik dienu.”
Pilnīgi iespējams, ka Ērvinu ģimenē aug vēl viena “krokodilu medniece”. “Man ir piecus gadus veca meita, kura katru rītu skatās viņa dokumentālās filmas. Viņa jūt, ka viņu bezgalīgi mīl “vectētiņš krokodils”, lai gan nekad nav viņu satikusi. Mans tētis atstāja tik dziļas un paliekošas pēdas, ka tās būs jūtamas vēl daudzās nākamajās paaudzēs. Es no visas sirds ticu, ka viņa mīlestība dzīvos mūžīgi. Mūs visos. Katrā labajā darbā, ko veltām Zemei.”
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Savu tēti pieminēja arī Roberts Ērvins, kurš arī turpina tēva iesākto un pat pārņēmis viņa slaveno ģērbšanās stilu — haki krāsas T krekliņu, šortus un zābakus. "Tavs mantojums ir uz mūžiem," viņš rakstīja sociālajā vietnē "Instagram". Tēti viņš zaudēja jau divu gadu vecumā.
Stīvs Ērvins, kurš kopā ar sievu Teriju vadīja Kvīnslendas štata Sanšainā izveidoto "Australia Zoo" un kur atrodas viņa pēdējā atdusas vieta, kļuva slavens ar dokumentālo filmu sēriju "The Crocodile Hunter", kas tika demonstrēta no 1996. gada oktobra līdz 2007. gada septembrim un kļuva par otro ilgāko "Discovery" programmu, atpaliekot tikai no "MythBusters". Viņa vārdā nosaukti parki, zoodārzi, ielas, "Sea Sheperd" jūras faunas aizsardzības organizācijas kuģis "MY Steve Irwin", vairākas dzīvnieku sugas (piemēram, Austrālijā endēmiska bruņurupuču suga Elseya irwini, Indijas Nikolbaru salās dzīvojošo čūsku suga Lycodon irwini, Kvīnslendā sastopamo gliemežu suga Crikey steveirwini un pat asteroīds 57567 Crikey — kas savu nosaukumu guva no Ērvina iemīļotākā izsauciena "Crikey!"
Katru gadu 15. novembrī "Australia Zoo" svin Stīva Ērvina dienu, godinot viņa dzīvi un mantojumu. Šis datums tika izvēlēts, jo tieši tad dzimis viens no viņa visiemīļotākajiem dzīvniekiem Galapagu salu bruņurupucis.
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2018. gadā viņš saņēma savu zvaigzni Holivudas Slavas alejā, bet pēc Lielbritānijas karalienes Elizabetes II nāves 2022. gadā divi austrālieši izveidoja petīcijas, lai britu monarha vietā jauno 5 Austrālijas dolāru banknoti greznotu Stīvs Ērvins. Pārāk lielu atbalstu sabiedrībā šī ideja gan neguva. Taču Stīva Ērvina galvenais mūža veikums — aizraujošās dokumentālās filmas un zoodārzs, kuram savu sirdi atdod atraitne un bērni, turpina dzīvot.