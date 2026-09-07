Rūta un Kaspars kopā ar meitām Grietu un Trīni piedzīvo pasaku zemi.
Slavenības
Šodien 06:55
Rūta un Kaspars Dvinski pirms skolas sākuma ar meitām izklaidējas Disnejlendā
TV personība Rūta Dvinska kopā ar vīru sporta žurnālistu Kasparu Dvinski un abām vecākajām meitām Grietu un Doru vēl pirms skolas gada sākšanās devās īpašā ģimenes piedzīvojumā – uz Parīzes Disnejlendu.
Pirmo reizi Disnejlendā Rūta viesojusies 20 gadu vecumā un jau toreiz domājusi, ka kādreiz gribētu šo vēlreiz piedzīvot kopā ar saviem bērniem. Pagājuši 17 gadi, un sapnis beidzot piepildījies – šoreiz Disnejlendas burvību Rūta baudījusi kopā ar savām meitām.
Ģimene sastapusi dažādus iemīļotos multeņu tēlus, un jo īpaši sajūsminātas bijušas Grieta un Dora. Vienā no Disnejlendas dienām abas meitenes pārtapušas par īstām princesēm, ļaujoties pasaku pasaules burvībai. “Visiem sirdis ir pilnas. Esam ļoti laimīgi!” par piedzīvoto priecājas Rūta. Tāpat viņa nevar vien sagaidīt brīdi, kad jaunākā meita Trīne, kurai šogad apritēja divi gadi, būs paaugusies, lai arī ar viņu varētu doties kādā kopīgā piedzīvojumā.