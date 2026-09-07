"Pilnīga nejaušu sakritību virkne!" - Dārta Daneviča piepilda sapni par darbu radio
Aktrise Dārta Daneviča piepildījusi savu sapni, kļūstot par "Radio TEV" rīta programmas vadītāju.
Sarunas sākumā Dārta Daneviča teic, ka viņai par savu jauno darbu ir jāatbild gluži kā reklāmas tekstā: “Jums ir jāslēdz iekšā "Radio TEV" septembrī un jāklausās. Es gribu pataupīt pirmajam ēteram stāstu, kā es nokļuvu radio. Tas ir ārkārtīgi interesants un nedaudz brīnumains. Stāsts ir no sērijas – sapņi piepildās. Pilnīga nejaušu sakritību virkne, ļoti skaista."
"Mēs darbosimies rīta programmā no septembra un esam divi dueti, kas savā starpā mainīsies. Tāpēc mans ieteikums – nevajag slēgt ārā radio, vajag visu laiku to turēt ieslēgtu. Jūs jau dzirdat, kā es reklamēju jauno darba vietu! Te arī neliels ieskats stāstā, ko atklāšu savā pirmajā ēterā. Tieši šo radio staciju klausījos ikdienā un nejauši no pastāvīga un uzticama klausītāja, kas zvana uz radio un sūta īsziņas, piedaloties konkursos, esmu kļuvusi par tā darbinieku," žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi Daneviča.
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Darbs radio Dārtai allaž šķitis ļoti interesants un izaicinājumu pilns. “Vēl neko nevaru pateikt, jāsāk darboties. Nezinu, kā man sanāks! Vienīgi varu teikt, ka ļoti priecājos un gaidu. Ceru, ka klausītāji būs pieņemoši un nekritizēs uzreiz, ļaus man ieskrieties un pamācīties. Rīta raidījums būs klasiskajā formātā, kad pavadīsim cilvēkus dienas gaitās – runāsim par aktuālo, būs laika ziņas, konkursi, pieņemsim klausītāju zvanus, lai viņi var dalīties ar aktualitātēm. Tā ka rakstiet mums un piedalieties konkursos, gaidīsim,” jauno darbu slavē Daneviča, priecājoties, ka arī radio ēterā varēs likt lietā savu profesionāli noslīpēto aktrises darba instrumentu – balsi. “Tas nav tālu no manas profesijas. Balss ir mūsu darba instruments, vienkārši tiks izmantots citā formātā.”
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Dārta sarunā ar "Kas Jauns" arī atklāj, ka viņu nebaida agrie darba rīti, jo, būdama māmiņa, viņa ir pieradusi agri celties. Kamēr Dārta būs darbā, tikmēr viņas un bijušā politiķa un aktiera Artusa Kaimiņa dēls Kaupo, kuram ir pieci gadi, apmeklēs bērnudārzu.