Adrians Kukuvass savā 75 gadu dzimšanas dienā aicina uz grandiozu koncertu
25.septembrī – tieši savā 75.dzimšanas dienā – uz savu jubilejas koncertu, kas notiks Slampes Kultūras pilī, aicina leģendārais dziedātājs Adrians Kukuvass.
“Visi zina, ka apaļās jubilejas es nesvinu, pusapaļās – gan. Kāds laiciņš kopš iepriekšējās jubilejas ir pagājis, pa šo laiku ir ļoti daudz kas izdarīts. Tāpēc šajos svētos vēlos būt kopā gan ar “Menuetu”, gan citiem saviem muzikālajiem draugiem,” atklāj jubilārs.
Viena no koncerta viešņām būs viņa jaunākā meita Adrija Silva, par kuru tēvs ar lepnumu saka: “Viņa jau mums radoša un skaista, un tad jau redzēsim, ko Adrija koncertā darīs – dziedās manas, bet iespējams, ka arī savas dziesmas.”
Koncertā mākslinieks klausītājus iepazīstinās ar savu jaunāko projektu – vairākām dziesmām, kurām tekstus rakstījis Krists Kalniņš un kuru atskaņojumā piedalīsies lieliskais basģitārists Māris Repšs; skanēs arī leģendārie skaņdarbi, ar kuriem gadu gaitā saistījies dziedātāja vārds: “Manuprāt, šis koncerts varētu būt ļoti interesants un daudzveidīgs!”
Savukārt 12.septembrī – neilgi pirms Adriana Kukuvasa jubilejas koncerta – klajā nāks viņa māsas – leģendārās radio žurnālistes un publicistes Lias Guļevskas – grāmata “Adrians Kukuvass. Cik mēs viens par otru zinām”, kuras ievadā māsa par savu brāli raksta: “Grāmatai par Adrianu Kukuvasu pielikts punkts. Bet viņa mūzika skan! Mūzika ir bezgalīga, visu pasakot bez liekiem vārdiem. Dzejnieks Ojārs Vācietis savulaik sacīja, ka viņam ar Adrianu ir viena asinsgrupa, “Menueta" koncertos klausītāji joprojām lūdz atkārtot Tavu pirmo dziesmu “Krīt visbaltākie sniegi...” Ērģeļu pavadījumā Tu jau dziedi baznīcā, tu dziedi pat Emīla Dārziņa “Melanholisko valsi”… Tu savu dzīvi esi veltījis Mūzikai! Ne tikai veltījis, Tu dzīvo Mūzikā!”
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Šo grāmatu būs iespēja iegādāties arī mākslinieka jubilejas koncertā un, protams, tikt pie viņa autogrāfa. Biļetes uz Adriana Kukuvasa koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.