“Mammu, man ir slikti. Vai vari atvērt durvis?” Floridas sieviete brīdina par biedējošu zvanu no "meitas"
Kad Ērikas Andersones telefonā parādījās "FaceTime" zvans no viņas 17 gadus vecās meitas, sākotnēji nekas neliecināja par ko neparastu. Ekrānā bija meitas seja, balss skanēja pazīstami, un viņa lūdza atvērt mājas durvis. Bija tikai viena problēma – Andersone zināja, ka viņas meita tajā brīdī atrodas skolā.
"Mammu, man ir slikti. Vai vari atvērt durvis?” Ērikai pa tālruni vaicāja viņas 17 gadus vecā "meita". Zvans nāca no meitas numura, ekrānā bija redzams viņas attēls un arī balss sakrita ar meitas balsi. Taču bija kāda nianse, kas Ērikai lika kļūt piesardzīgai - proti, viņa katru dienu pati veda meitu uz skolu un pēc stundām brauca viņai pakaļ, tāpēc sieviete labi zināja, ka viņas meitai tajā brīdī būtu jāatrodas skolā.
Zvana laikā Andersone pārbaudīja mājas novērošanas kameras. Pie durvīm neviena nebija. Tad viņa nolēma pārbaudīt zvanītāju citādi – sāka uzdot jautājumus, uz kuriem atbildes vajadzētu zināt tikai viņas īstajai meitai. Viens no tiem bija par to, ko ģimene iepriekšējā vakarā ēdusi vakariņās. Atbildes vietā zvanītājs kļuva nepacietīgs.
“Kāpēc tu man uzdod visus šos dīvainos jautājumus? Vai vari vienkārši atvērt durvis?” Andersones teikto vēlāk pastāstīja medijiem. Ar to mātei pietika. Viņa pārtrauca zvanu, bet tad pamanīja vēl kādu savādu detaļu – "FaceTime" zvans neparādījās telefona zvanu vēsturē.
Andersone pēc zvana sazinājās ar meitas skolu un aprunājās ar pašu jaunieti. Meita apstiprināja, ka viņa mātei nav zvanījusi. “Tas mani pamatīgi pārbiedēja,” atzina Andersone, norādot, ka daudzas pazīmes liecināja par to, ka zvanītāja varētu būt viņas meita.
Andersone apgalvo, ka par notikušo vērsusies vietējā policijā. Sieviete nezina, kā tieši krāpniekiem izdevies izveidot tik pārliecinošu zvanu, taču uzskata, ka izmantotas mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Žurnāls "People" norāda, ka par notikušo vērsies Džeksonvilas šerifa birojā, taču publikācijas tapšanas brīdī atbilde vēl nebija saņemta.
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Pēc notikušā Andersones ģimene ieviesusi papildu drošības pasākumus. Ģimenes locekļi vienojušies par slepeniem koda vārdiem, ar kuriem nepieciešamības gadījumā iespējams pārbaudīt otra identitāti. “Mums tagad ir koda vārdi,” Andersone stāstīja televīzijas kanālam WTLV. “Es nomainīju mājas signalizācijas kodu, un mainīju kameru leņķus. Turklāt mēs pie mājas uzstādījām vēl divas kameras.” Andersone aicinājusi arī citus nepaļauties tikai uz to, ko viņi redz vai dzird telefona ekrānā, bet ieviest drošības pasākumus.