Keitija Perija atklāj, kā uzplauka viņas mīlestība ar Džastinu Trudo
Amerikāņu popzvaigzne Keitija Perija atklāti dalījusies pārdomās par attiecībām ar bijušo Kanādas premjerministru Džastinu Trudo, nosaucot viņu par savas dzīves mīlestību.
Dziedātāja neslēpj, ka jaunās attiecības sākās pēc emocionāli smaga dzīves posma – šķiršanās no ilggadējā partnera Orlando Blūma, ar kuru viņa bija kopā vairākus gadus. Abiem ir arī kopīga meita Deizija Dova.
Intervijā žurnālam "People" Perija atklāj, ka 2025. gada pavasarī devās koncertturnejā, kas bija veltīta albumam "143". Tūres laikā dziedātāja atradās arī Austrālijā, un tagad viņa atzīst, ka tobrīd piedzīvojusi vienu no smagākajiem posmiem savā dzīvē – viņa daudz raudājusi un jutusi, ka atrodas tālu prom no visa ierastā.
Tomēr tās pašas koncertturnejas laikā Perijas dzīvē ienāca bijušais Kanādas premjerministrs Džastins Trudo. "Un tad viss mainījās," sacīja dziedātāja. Perija atklāj, ka savulaik bija izveidojusi sarakstu ar lietām, kuras vēlas dzīvē sasniegt un piedzīvot. Un šajā sarakstā viņa iekļāva punktu "izjust patiesu mīlestību". "Un es domāju, ka tieši tur mēs šobrīd esam," Perija sacīja, runājot par attiecībām ar Trudo.
Pāris savas attiecības publiskoja 2025. gadā. Kopš tā laika bijušais Kanādas premjerministrs vairākkārt redzēts kopā ar dziedātāju un vasarā pavadījis viņu arī vairākos koncertos. Perija Trudo atbalstu šajā laikā raksturo kā "dziedinošu", bet pašu Trudo – kā "savas dzīves mīlestību".
Dziedātāja stāsta, ka vienmēr ilgojusies pēc īpašām attiecībām. "Es vienmēr esmu vēlējusies episku, leģendāru mīlestību," viņa atzina. Pēc Perijas teiktā, Trudo viņas dzīvē parādījies gluži kā "trūkstošais puzles gabaliņš".
Vienlaikus Perija uzsver, ka attiecības ar Orlando Blūmu un kopā pavadītos gadus nenožēlo. Gluži pretēji – šīs attiecības viņai daudz ko iemācījušas. "Es nebūtu palikusi attiecībās deviņus gadus, ja tajās nebūtu bijušas patiešām svarīgas lietas, kas man bija jāiemācās," sacīja dziedātāja. Perija stāsta, ka viens no svarīgākajiem soļiem pēc attiecību beigām bijis iemācīties atlaist pagātni, lai varētu doties tālāk. Tagad viņa uzskata, ka pēc smagā šķiršanās perioda beidzot piedzīvo tādas attiecības, pēc kādām ilgi ilgojusies.
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Perijas un Blūma attiecības sākās 2016. gadā. Pēc īslaicīgas šķiršanās abi atjaunoja attiecības un 2019. gadā saderinājās, bet 2020. gadā pasaulē nāca viņu meita Deizija Dova. Par attiecību beigām pāris paziņoja 2025. gadā. Vēlāk tajā pašā gadā Perija un Trudo publiskoja savas attiecības. Tagad, atskatoties uz pārmaiņām privātajā dzīvē, dziedātāja uzsver, ka šķiršanās pieredze palīdzējusi viņai saprast, ko viņa patiesībā vēlas no attiecībām – un, pēc pašas teiktā, to viņa beidzot ir atradusi.