Holivudas aktieris Brūss Kempbels paziņo, ka viņam atlikuši apmēram pieci dzīves gadi
Holivudas aktieris un kulta šausmu filmu "Evil Dead" zvaigzne Brūss Kempbels dalījies ar skarbu vēsti - viņam diagnosticēts vēzis, un jaunākās ārstu prognozes viņam paredz aptuveni piecus dzīves gadus.
Par savu veselības stāvokli Kempbels atklāti runāja 3. septembra raidījuma "The Adam Carolla Show" epizodē. Aktieris atteicās nosaukt konkrēto vēža veidu, taču atklāja, ka jaunākā prognoze viņam paredz aptuveni piecus dzīves gadus – “plus mīnus”.
“Esmu nolēmis ar to sadzīvot,” raidījumā pauda Kempbels.
Aktieris arī atklāja, ka apzināti izvairās no neskaitāmas informācijas meklēšanas par savu slimību internetā. Viņaprāt, iedziļināšanās citu pacientu pieredzē un iespējamajos slimības scenārijos var kļūt par nebeidzamu slogu. “Vēža tēma ir kā milzīga truša ala. Tu vari atrast grupas ar 10 000 cilvēku, kuriem ir tieši tas pats, kas tev. Es šai informācijai netuvošos pat ar trīs metrus garu kārti,” viņš ironiski sacīja.
Tā vietā Kempbels nolēmis koncentrēties uz darbu un savu jauno filmu "Ernie & Emma" – traģikomēdiju, kuru viņš pats sarakstījis, režisējis un producējis un kurā arī viņš spēlē vienu no lomām. “Es eju tālāk. Man ir filma... Kad runāju par šo filmu, man nekā cita nav. Garīgi esmu pilnīgi brīvs,” stāstīja aktieris.
Viņš uzsvēra, ka diagnoze pati par sevi nenozīmē, ka cilvēkam būtu jāpārtrauc viss, ko viņš līdz šim darījis. “Tev ir jāpieņem lēmums – labi, bet vai tāpēc man būtu jāpārtrauc viss, ko daru? Nē," viņš norādīja. “Diagnoze manos plānos neko nemaina. Tā liek simtprocentīgi noteikt prioritātes, un mana prioritāte ir šī filma,” Kempbels martā sacīja izdevumam "Salem Statesman Journal".
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Aktieris neslēpj, ka slimība viņu biedē
Neraugoties uz ārstu prognozi, Kempbels apgalvo, ka pašlaik fiziski jūtas labi un vēlas turpināt dzīvot ierasto dzīvi. “Pašlaik es jūtos perfekti,” viņš sacīja. Tomēr aktieris neslēpj, ka slimība viņu biedē. Īpaši satraucošas viņam šķiet vēža izraisītās komplikācijas un slimības nodarītās sekas organismam.
“Vēzis mani biedē tā blakusefektu dēļ. Nav tā, ka tu vienkārši nomirsti no vēža. Tu nomirsti no tā, ko vēzis nodara tavam organismam,” skaidroja Kempbels.
Par saslimšanu Kempbels pirmo reizi publiski paziņoja šā gada martā. Toreiz aktieris atklāja, ka viņam diagnosticētais vēzis ir ārstējams, taču nav izārstējams. “Atvainojos, ja tas kādam šķiet šokējoši – arī man tas bija šoks. Sīkākās detaļās neiedziļināšos,” viņš toreiz rakstīja sociālajos tīklos.