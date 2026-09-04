Radio “EHR Latviešu Hiti” balvas "Gada hits" pretendentu izziņošana; 04.09.2026.
Jautrā pasākumā ar mūziķiem un citām slavenībām radio “EHR Latviešu Hiti” piektdien izziņoja pirmos desmit “Gada hits” finālistus, kuri decembrī ...
Mūzika
Šodien 02:01
Jestrā gaisotnē radio “EHR Latviešu Hiti” izziņo balvas "Gada hits" desmit pretendentus. FOTO
Jautrā pasākumā ar mūziķiem un citām slavenībām radio “EHR Latviešu Hiti” piektdien LIDO Atpūtas centra terasē Rīgā izziņoja pirmos desmit “Gada hits” finālistus, kuri decembrī savu fanu un klausītāju balsojumā cīnīsies par galveno balvu – jaunu automašīnu savām koncerttūrēm visai nākamā gada sezonai.
Kopš 29. maija "EHR Latviešu Hiti" klausītāji un mūzikas fani ir balsojuši par šī gada skanīgākajām un populārākajām dziesmām. Nu paziņoti pirmie 10 finālistus, kuri decembrī cīnīsies par "Gada Hits 2026" titulu un galveno balvu — "Volkswagen Multivan Life" hibrīdu 4MOTION no Mobire.lv savām nākamā gada koncerttūrēm.
Pasākumā varēja satikt klātienē YŪT, Martu Ritovu un Marshalu, kā arī "Musiqq" un Tikashu Sakamu, kā arī izbaudīt grupas “Audiokvartāls” īpaši sarūpēto "Gada Hits MASHUP" šovu.
Atlikušos 10 finālistus sola paziņot 27. novembrī.