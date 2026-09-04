Vīrietis nodod skārdenes un kļūst par pusmiljonu dolāru bagātāks
Foto: Shutterstock
Skārdeņu nodošanas ilustratīvs attēls (foto: Shutterstock)
Trakā pasaule

Vīrietis nodod skārdenes un kļūst par pusmiljonu dolāru bagātāks

Izklaides nodaļa

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Kāds vīrietis ASV Mičiganas štatā laimējis 500 000 dolāru pēc tam, kad veicis svētdienas rutīnas darbību pēc skārdeņu nodošanas.

Vīrietis nodod skārdenes un kļūst par pusmiljonu d...

39 gadus vecais vīrietis, kurš vēlējies palikt anonīms, Mičiganas loterijas pārstāvjiem pastāstīja, ka viņam ir īpašs svētdienas rituāls – nodot tukšās skārdenes, bet par saņemto naudu iegādāties loterijas biļetes. Laimīgā “Stampede Payout” momentloterijas biļete tika iegādāta CVS veikalā Sautlaionā.

“Vēlāk tajā pašā vakarā pēc vakariņām es apsēdos un sāku nokasīt biļetes. Kad ieraudzīju, ka esmu laimējis 500 000 dolāru, sāku kliegt un lēkāt aiz prieka! Mēģināju noskenēt biļeti lietotnē, taču man rokas tik ļoti trīcēja, ka izdevās to izdarīt tikai vēlāk,” vīrietis pastāstīja Mičiganas loterijai.

Viņš arī atzina, ka sajūta, ko sniedz finansiālā brīvība, ir lieliska. Laimestu vīrietis plāno izmantot, lai pilnībā nomaksātu mājokļa kredītu, dotos atvaļinājumā un uzaicinātu draugus vakariņās.

Mičiganas loterijas spēlētāji “Stampede Payout” momentloterijā kopumā laimējuši vairāk nekā četrus miljonus dolāru, vēsta UPI.

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