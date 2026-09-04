"Braukšu špricēt laša spermu sejā!" - Kristīne Lindenblate gatava izmēģināt neparastu skaistuma preparātu
Šovā "Slavenības. Bez filtra" izbraucienā ar jahtu kopā ar "Misis Latvija" meitenēm Kristīne Lindenblate ļaujas sievišķīgām sarunām par skaistumu, novecošanu un mūsdienu skaistumkopšanas iespējām. Sarunas laikā viņa atklāj, ka jau pavisam drīz pati izmēģinās kādu šobrīd aktuālu skaistumkopšanas tendenci - procedūru ar laša izcelsmes preparātu.
“Es rīt braukšu špricēt laša spermu sejā,” atklāj Kristīne, neslēpjot, ka ir gatava izmēģināt ko jaunu. Viņa arī jautā pārējām, vai viņas ir dzirdējušas par šo tendenci un to, ka laša izcelsmes sastāvdaļas tiek izmantotas arī sejas kopšanas produktos.
Kamēr Kristīne gatava eksperimentēt ar savu seju, saruna aizvijas arī līdz daudz nopietnākām pārmaiņām - plastiskajai ķirurģijai. “Misis Latvija” meitenes apspriež arī krūšu operācijas. Kristīne atklāj, ka par krūšu samazināšanu un implantiem ir domājusi, taču viņu satrauc iespējamās izmaiņas jutībā pēc operācijas, precīzāk – iespēja pazaudēt spēju gūt seksuālu baudu. Sarunas laikā tiek spriests arī par krūšu implantiem un to, vai tie patiešām ir “uz mūžu”. Sievietes secina, ka mūsdienu skaistuma industrija piedāvā arvien vairāk iespēju, kā mainīt vai uzlabot savu izskatu.
Tomēr pagaidām Kristīne izvēlas mazāk radikālus eksperimentus. Un pirmais no tiem jau ir pavisam tuvu – atliek vien noskaidrot, kā viņas sejas āda jutīsies pēc neparastās procedūras.