VIDEO: Olga Kambala stāsta, ka laulība ar Kasparu ir uz izjukšanas robežas
Šovā "Slavenības. Bez filtra" Olga Kambala atklāti atzīst, ka šobrīd viņas laulība ar Kasparu piedzīvo vienu no smagākajiem periodiem.
Sarunā ar vecāko meitu Lukēriju un vedeklu Gabriēlu Olga neslēpj – pēc pavasarī piedzīvotā viņa vairs nav pārliecināta, ka abu attiecības ir iespējams saglābt. Par būtisku pagrieziena punktu Olga uzskata notikumus pavasarī, kas saistīti ar Kaspara bijušajām sievām. Piedzīvotais viņu emocionāli smagi ietekmējis un būtiski iedragājis abu attiecības.
Olga atceras arī brīdi, kad Kaspars pēc kārtējā konflikta paziņojis, ka izvācas no mājām. Viņš aizbraucis uz veikalu, nopircis mantu kasti un pēc tam uz 24 stundām pazudis, neatbildot uz telefona zvaniem. “Man pirmajā reizē bija tāds šoks – kā, mans vīrs nav mājās? Vienu dienu, divas, un uz telefonu neatbild. Es jau domāju – ja viņš izdomā neatgriezties, kā es maksāšu?” atceras Olga, atzīstot, ka toreiz piedzīvotais radījis milzīgu stresu un nedrošību.
Neskatoties uz visu, Olga līdz šim Kasparam daudz ko esot piedevusi un centusies attiecības saglabāt. Tomēr šobrīd viņas nostāja ir mainījusies. “Es vairs negribu ne glābt viņu, ne ko,” atzīst Olga, liekot noprast, ka šoreiz laulības nākotni viņa vairs nevēlas nest viena pati. Tikmēr Olga arī nosaka, ka nespēj saprast, kas ar Kasparu noticis un kāpēc viņa uzvedība laika gaitā tik ļoti mainījusies. Viņai šķiet, ka Kasparam ir noticis kas tāds, kas viņu ir manāmi emocionāli iespaidojis.