Vairākas arī Latvijā iemīļotas filmas cerēja uz turpinājumu...
Kino
Šodien 06:22
10 daudzsološi filmu turpinājumi, kas pazuda Holivudas plānos - kas ar tiem notika?
Holivudā veiksmīgām filmām turpinājumi nereti šķiet gandrīz pašsaprotami – ja skatītāji pirmo daļu iemīlējuši un tā labi nopelnījusi, studijas labprāt mēģina panākumus atkārtot. Taču pat skaļš nosaukums, slaveni aktieri un gatavs scenārijs vēl negarantē, ka nākamā filma tiešām nonāks līdz kinoekrāniem.
Vairākas arī Latvijā iemīļotas filmas varēja piedzīvot turpinājumus, taču viena izvēle var mainīt veselas franšīzes likteni. Tā notika, piemēram, ar Ziemassvētku komēdiju “Elfs”, savukārt Sema Raimi “Zirnekļcilvēks” ceturtā daļa bija jau tālu izstrādē, pirms studija nolēma visu sākt no jauna.
Lūk, desmit ilgi apspriesti un skatītāju gaidīti filmu turpinājumi, kas dažādu iemeslu dēļ tā arī nekad netika uzņemti.