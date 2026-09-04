Šova "Lauku sēta" 13. sezonas dalībnieki
Šova "Lauku sēta" 13. sezonas dalībnieki.
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Šodien 11:11
Koši raksturi ar grandiozām ambīcijām: zināmi šova "Lauku sēta" jaunās sezonas dalībnieki
Beidzot zināms, kas nu būs šova "Lauku sēta" jaunās sezonas dalībnieki.
4. septembrī pulksten 22 kanālā "TV6" ar 13. sezonu atgriežas teiksmām, leģendām un negaidītiem pavērsieniem apvītā “Lauku sēta”! Iepazīsim kopā vella duci azartisku un spilgtu dalībnieku, kuri, stājoties pretī smagiem pārbaudījumiem, sāncenšiem un paši sev, līdz pēdējo spēku izsīkumam cīnīsies par šova lielo balvu – 10 000 eiro.
“Lauku sētā” nav vietas vājajiem, jo katrs lēmums, kļūda un konflikts var maksāt vietu spēlē. Bet kas noteiks šova uzvarētāju – tiešām tikai smags darbs un čaklas rokas vai tomēr arī knipucītis vilta?