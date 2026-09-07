Neticami, bet patiesi: šīs Holivudas zvaigznes reiz bija istabas biedri.
Slavenības
Šodien 06:40
Pirms slavas viņi dalīja īri un vannasistabu: šīs pasaules zvaigznes savulaik dzīvoja kopā
Šodien viņi ir pasaulslaveni aktieri, mūziķi un režisori, kuru vārdus zina miljoni, taču reiz daudzi no viņiem dzīvoja pavisam pieticīgi – dalīja dzīvokļus, vannasistabas, īres maksu un cerības reiz izsisties izklaides industrijā.
Dažiem kopdzīve izvērtās par draudzību mūža garumā, citi vēlāk ar humoru atcerējās nekārtību, tukšus ledusskapjus un visai apšaubāmus sadzīves paradumus.
Lūk, slavenību pāri, par kuriem, iespējams, nemaz nenojauti, ka viņi reiz dzīvojuši zem viena jumta.