“Man bija jāatlaiž!” Pēc deviņiem kopā pavadītiem gadiem Keitija Perija atklāti runā par šķiršanos no Orlando Blūma
Popzvaigzne Keitija Perija sniegusi retu komentāru par šķiršanos no aktiera Orlando Blūma, ar kuru bija kopā deviņus gadus un gatavojās precēties. Perija atzinusi, ka 2025. gads viņai bijis īpaši smags un attiecību beigām nācies iziet cauri laikā, kad viņa atradās koncertturnejā.
Perija un filmas “Karību jūras pirāti” zvaigzne sāka satikties 2016. gadā. Gadu vēlāk abi uz neilgu laiku izšķīrās, taču 2018. gadā attiecības atjaunoja, bet vēlāk pāris saderinājās. 2020. gadā pasaulē nāca abu meita Deizija Dova. Pāra attiecības noslēdzās 2025. gadā, un jūlija sākumā viņu pārstāvji oficiāli apstiprināja šķiršanos.
Tagad Perija atklājusi, ka par deviņiem kopā pavadītajiem gadiem neko nenožēlo. “Es nebūtu palikusi attiecībās deviņus gadus, ja tajās nebūtu bijis kaut kas ļoti svarīgs, ko man iemācīties. Katras attiecības ir skolotājs, vai ne?” sacīja dziedātāja.
Tomēr pienācis brīdis, kad viņai nācies attiecības atlaist. “Man tās bija jāatlaiž, lai es varētu doties uz priekšu,” atzina Perija.
Dziedātāja stāstīja, ka vienmēr ilgojusies pēc “episkas, leģendāras mīlestības” un par to runājusi arī ar savu terapeitu. “Viss manā dzīvē ir episks, bet šis bija kā trūkstošais puzles gabaliņš,” viņa sacīja.
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Īpaši grūts šķiršanās periods sakritis ar viņas koncertturneju. Perija atzina, ka atrasties tālu no draugiem un mājām laikā, kad emocionāli jutusies slikti, bijis viens no smagākajiem posmiem viņas dzīvē. “Mani draugi visi bija mājās un pavadīja laiku kopā. Es raudāju un jutos ļoti tālu prom,” stāstīja dziedātāja.
Taču tieši turnejas laikā viņas dzīvē ienāca bijušais Kanādas premjerministrs Džastins Trudo. Abi pirmo reizi tika manīti kopīgās vakariņās Monreālā 2025. gada jūlijā, bet pēc dažām dienām Trudo apmeklēja Perijas koncertu. “Es no jauna iemācījos atgriezties pie sava dzīves mērķa, un no šīs turnejas saņēmu vislielāko dāvanu – es satiku savas dzīves mīlestību,” sacīja Perija.
Izskatīgais Kanādas premjers Džastins Trudo
Izskatīgais Kanādas premjers Džastins Trudo un viņa sieva Sofija.
Viņa atklāja, ka 2025. gada augustā pat izveidojusi sarakstu ar lietām, kuras vēlējusies savā dzīvē. Saraksta desmitajā punktā bijis ierakstīts vienkārši – “patiesa mīlestība”. “Un man šķiet, ka tieši tur mēs tagad esam,” viņa sacīja.
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Perija arī uzsvēra, ka Trudo ļoti atbalsta viņas karjeru, apmeklē koncertus un zina viņas dziesmu vārdus. “Viņš ir ļoti atbalstošs, un tas ir ārkārtīgi dziedinoši. Viņš ir cilvēks, kurš dzīvo ar sirdi, un, manuprāt, šajā ziņā mēs esam ļoti līdzīgi. Esmu ļoti pateicīga,” sacīja dziedātāja.
Tikmēr arī Perijas un Blūma šķiršanās, šķiet, notikusi mierīgi. 2025. gada vasarā abi kopā ar meitu Deiziju un Blūma dēlu Flinnu tika manīti atpūšamies uz jahtas Austrālijā. Pats Blūms iepriekš publiski uzsvēris, ka pret bijušo partneri nejūt rūgtumu. “Mums ir visskaistākā meita. Esmu pateicīgs par visu. Ar mums viss ir labi, un viss būs labi. Tikai mīlestība,” viņš sacīja.
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