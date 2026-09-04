Kāzas par spīti visam! Filipīnās līgava plūdu laikā brien pie altāra, lai salaulātos ar savu iecerēto. VIDEO
Neparastas kāzas Filipīnās izpelnījušās plašu uzmanību sociālajos tīklos – kāda līgava baltā kāzu kleitā līdz altārim devās, brienot pa duļķainu ūdeni, kas vietām sniedzās līdz pat viduklim.
Gilberts Čiko un Liana Liza Čiko laulību noslēdza otrdien, 1. septembrī, Svētā Jāņa Kristītāja draudzes baznīcā Hagonojā, Bulakanas provincē Filipīnās. Lai gan pāris tika aicināts ceremoniju pārcelt, viņi atteicās no ieceres precēties tieši šajā dienā.
Internetā plaši izplatījies video, kurā redzams, kā līgava baltajā kleitā lēnām dodas pa applūdušās baznīcas eju pie sava topošā vīra. Ūdens ir duļķains, bet kleitas apakšdaļa pilnībā samirkusi.
@foxweather
KEEPING LOVE AFLOAT 👰♀️: A couple in the Philippines refused to let severe weather and flooding ruin their wedding plans, and they went through with the ceremony, waddling through waist-high water in the church.♬ original sound FOX Weather
“Mēs šo dienu gaidījām ļoti ilgi un negribējām ļaut lietum un plūdiem mūs atturēt no laulībām,” pēc ceremonijas izteicās pāris, atzīstot, ka šīs nebija kāzas, kādas viņi bija iztēlojušies, taču vienlaikus – diena, kuru viņi noteikti nekad neaizmirsīs.
Kāzas notika laikā, kad Luzonas salā esošo Bulakanas provinci skārušas īpaši spēcīgas musonu lietavas. Baznīcas pārstāvji pāri bija brīdinājuši par apstākļiem un ieteikuši ceremoniju pārcelt, tomēr abi vēlējušies turpināt iecerēto. “Mēs bijām pilnā kāzu tērpā. Mums nebija svarīgi, ka kleita un uzvalks būs pilnībā izmirkuši,” izteicās līgavainis.
Kāzu fotogrāfs Mikko Rejs Alfonso stāstīja, ka pāris, kuri abi ir trīsdesmitgadnieki, bijuši apņēmības pilni ceremoniju pabeigt, neraugoties uz brīdinājumiem par ūdens līmeņa paaugstināšanos.
Tā kā jaunlaulātie negrasījās atteikties no kāzām, arī draudzes darbinieki centušies izdarīt visu iespējamo, lai diena viņiem tomēr būtu īpaša. Ceremonija bijusi ļoti neliela – to apmeklējuši mazāk nekā 15 cilvēki. Līgavai pat nācies pārveidot kāzu kleitu un saīsināt tās šlepi, lai ar to būtu iespējams pārvietoties applūdušajā baznīcā.
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Pēc fotogrāfa teiktā, dievnams daļēji atradies zem ūdens jau gandrīz mēnesi. “Viņi mīl viens otru. Nekas nevarēja apturēt viņu savienību,” sacīja Alfonso.
Internetā gan pāra ekstrēmā iecere tika uztverta dažādi. Vieni slavēja pāra apņēmību, bet citi iesmēja, ka “tā bija zīme no augšas, ka šīm laulībām nevajadzēja notikt.”
Šī gan nav pirmā reize, kad kāzas Filipīnās notikušas applūdušā baznīcā. 2025. gada jūlijā pēc tropiskās vētras “Wipha” plašu uzmanību izpelnījās vēl viens pāris Bulakanas provincē – arī toreiz līgavai līdz altārim nācās brist pa ūdeni, kamēr līgavainis viņu gaidīja applūdušajā dievnamā.