Pēc skaļā skandāla viņa pazuda uz septiņiem gadiem: “Pilna māja” zvaigzne Lorija Loklina atkal parādās sabiedrības redzeslokā
Amerikāņu aktrise Lorija Loklina, kura plašāk pazīstama ar lomu seriālā “Pilna māja”, pēc septiņu gadu pārtraukuma atgriezusies sociālajā tīklā “Instagram”. Dažas dienas pēc sava atgriešanās ieraksta 62 gadus vecā aktrise publicējusi virkni privātu fotogrāfiju, kurās redzama kopā ar ģimeni, draugiem un bijušajiem seriāla kolēģiem.
Fotogrāfiju sēriju Loklina sākusi ar kadru, kurā viņa redzama pie dzimšanas dienas tortes ar aizdegtām svecītēm. Aktrise 28. jūlijā nosvinēja savu dzimšanas dienu. Nākamajā video viņa redzama nopūšam sveces tuvinieku lokā. Starp publicētajiem attēliem ir arī melnbalta fotogrāfija no Disnejlendas, kur Loklina pozē kopā ar saviem “Pilna māja” kolēģiem Džonu Stamosu, Džodiju Svītinu un Andreu Bārberi, fonā redzot uguņošanu.
Vairākos kadros redzamas arī aktrises meitas – 26 gadus vecā Olīvija Džeida Džanulli un 27 gadus vecā Izabella “Bella” Rouza Džanulli. “Ak, sveiki visiem! Paldies par tik sirsnīgo sagaidīšanu atpakaļ,” pie ieraksta rakstīja aktrise.
Loklina savu iepriekšējo “Instagram” kontu izdzēsa 2019. gada 12. martā – dienā, kad sabiedrībā izskanēja ziņas par plašo ASV augstskolu uzņemšanas krāpšanas skandālu.
Aktrises ģimene tika ierauta tā dēvētajā “Varsity Blues” augstskolu uzņemšanas kukuļošanas skandālā. Tika atklāts, ka pāris bija samaksājis vairāk nekā 500 000 ASV dolāru, lai viņu meitas tiktu uzņemtas Dienvidkalifornijas Universitātē kā airēšanas komandas dalībnieces.
Loklina izcieta divu mēnešu cietumsodu pēc vainas atzīšanas apsūdzībā par sazvērestību elektroniskās un pasta krāpšanas veikšanai. Savukārt aktrises bijušajam vīram Masimo Džanulli tika piespriesti pieci mēneši cietumā pēc vainas atzīšanas sazvērestībā elektroniskās un pasta krāpšanas veikšanai, kā arī krāpšanā, ļaunprātīgi izmantojot uzticētu amatu vai pienākumus.
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Gandrīz visu piespriesto sodu viņa izcieta un no ieslodzījuma tika atbrīvota 2020. gada decembrī.