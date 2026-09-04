2026. gada 3. septembrī Latvijas Nacionālajā operā un baletā notika jaunās sezonas atklāšanas Galā koncerts.

Pieņemšana pēc LNOB sezonas atklāšanas Galā koncerta 2026. gada septembrī

2026. gada 3. septembrī Latvijas Nacionālajā operā un baletā notika jaunās sezonas atklāšanas Galā koncerts.

Sarkanais paklājs

FOTO: Zatleri, Rubenis, Dāvis un citi lūgtie viesi Operā svin jaunās sezonas atklāšanu

Izklaides nodaļa

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Ceturtdien, 3. septembrī, Latvijas Nacionālajā operā un baletā notika jaunās sezonas atklāšanas Galā koncerts.

FOTO: Zatleri, Rubenis, Dāvis un citi lūgtie viesi...

2026./2027. gada sezona sākuma Galā koncerta programma bija veidota divās daļās, no kurām pirmā veltīta baletam, bet otrā – operai. Latvijas Nacionālās operas un baleta solisti piedāvāja ieskatu visā gaidāmajā sezonā – paredzētajos jauniestudējumos, un ļaus atskatīties uz spožākajām mākslas virsotnēm no iepriekšējo sezonu uzvedumiem.

Tēmas

Latvijas Nacionālā operaLatvijas Nacionālā opera un baletsOjārs RubenisLilita ZatlereValdis ZatlersMāra Lāce

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