Pieņemšana pēc LNOB sezonas atklāšanas Galā koncerta 2026. gada septembrī
2026. gada 3. septembrī Latvijas Nacionālajā operā un baletā notika jaunās sezonas atklāšanas Galā koncerts.
Sarkanais paklājs
Šodien 08:55
FOTO: Zatleri, Rubenis, Dāvis un citi lūgtie viesi Operā svin jaunās sezonas atklāšanu
Ceturtdien, 3. septembrī, Latvijas Nacionālajā operā un baletā notika jaunās sezonas atklāšanas Galā koncerts.
2026./2027. gada sezona sākuma Galā koncerta programma bija veidota divās daļās, no kurām pirmā veltīta baletam, bet otrā – operai. Latvijas Nacionālās operas un baleta solisti piedāvāja ieskatu visā gaidāmajā sezonā – paredzētajos jauniestudējumos, un ļaus atskatīties uz spožākajām mākslas virsotnēm no iepriekšējo sezonu uzvedumiem.