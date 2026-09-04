Dziedošais policists Nikolajs Puzikovs kļuvis par tēti.
Slavenības
Šodien 07:47
Dziedošais policists Nikolajs Puzikovs kļuvis par tēti
Dziedātājs un par “dziedošo policistu” dēvētais Nikolajs Puzikovs un viņa sieva Gita Herca kļuvuši par vecākiem.
Priecīgo jaunumu pāris pavēstījis sociālajā vietnē “Instagram”, atklājot, ka pasaulē nācis viņu dēliņš.
“Laimīgi paziņojam, ka 02.09.2026 nāca pasaulē mūsu dēliņš. Tagad esam par vienu sirsniņu vairāk.” – ar aizkustinošu ierakstu savā priekā dalījušies jaunie vecāki.
Mazulis pasaulē nācis 2. septembrī, un nu Puzikovu ģimeni veido trīs cilvēki.
Jau vēstīts, ka 2025. gada 10. februārī Nikolajs Puzikovs un viņa mīļotā dzīvesbiedre Gita Herca Magazniece devās laulības ostā. Pāris pēc kāzām turpināja dalīties ar skaistiem mirkļiem no savas kopdzīves, bet šoruden viņu ģimeni papildinājis pirmdzimtais dēliņš.