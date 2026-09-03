Svinīgi atklāta Go3 rudens sezona.

Platformas "Go3" rudens sezonas atklāšanas balle 2026

Ceturdtdien, 3. septembrī, K. K. fon Stricka villā atklāta Baltijas video satura un televīzijas straumēšanas platformas Go3 jaunā sezona.

Slavenības

FOTO: Ceriņa, Garklāva un citi līksmo "TV3 Group" rudens sezonas atklāšanas ballē

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Ceturtdien, 3. septembrī K. K. fon Stricka villā atklāta Baltijas video satura un televīzijas straumēšanas platformas "TV3 Group" rudens sezona.

FOTO: Ceriņa, Garklāva un citi līksmo "TV3 Group" ...

Viesi pasākumā pulcējās no plkst. 18.00, bet oficiālā atklāšana notika plkst. 18.30. Vakara muzikālo noskaņu papildināja grupas "The Sound Poets", Fiņķa un Medību lauki uzstāšanās. Pasākums norisinājās nepiespiestā un svinīgā atmosfērā, un viesi rudens sezonas sākumu atzīmēja "smart casual" noskaņā.

Tēmas

Lelde CeriņaKristīne GarklāvaLatvijaThe Sound PoetsTV3

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