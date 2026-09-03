Platformas "Go3" rudens sezonas atklāšanas balle 2026
Ceturdtdien, 3. septembrī, K. K. fon Stricka villā atklāta Baltijas video satura un televīzijas straumēšanas platformas Go3 jaunā sezona.
Slavenības
Vakar 23:25
FOTO: Ceriņa, Garklāva un citi līksmo "TV3 Group" rudens sezonas atklāšanas ballē
Ceturtdien, 3. septembrī K. K. fon Stricka villā atklāta Baltijas video satura un televīzijas straumēšanas platformas "TV3 Group" rudens sezona.
Viesi pasākumā pulcējās no plkst. 18.00, bet oficiālā atklāšana notika plkst. 18.30. Vakara muzikālo noskaņu papildināja grupas "The Sound Poets", Fiņķa un Medību lauki uzstāšanās. Pasākums norisinājās nepiespiestā un svinīgā atmosfērā, un viesi rudens sezonas sākumu atzīmēja "smart casual" noskaņā.