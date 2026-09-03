Platformas "Go3" rudens sezonas atklāšanas balle 2026
Ceturdtdien, 3. septembrī, K. K. fon Stricka villā atklāta Baltijas video satura un televīzijas straumēšanas platformas Go3 jaunā sezona.
FOTO: Ceriņa, Garklāva un citi līksmo "Go3" rudens sezonas atklāšanas ballē
Ceturtdien, 3. septembrī K. K. fon Stricka villā atklāta Baltijas video satura un televīzijas straumēšanas platformas "Go3" rudens sezona.
Viesi pasākumā pulcējās no plkst. 18.00, bet oficiālā atklāšana notika plkst. 18.30. Vakara muzikālo noskaņu papildināja grupas "The Sound Poets", Fiņķa un Medību lauki uzstāšanās. Pasākums norisinājās nepiespiestā un svinīgā atmosfērā, un viesi rudens sezonas sākumu atzīmēja "smart casual" noskaņā.
"Go3" ir Baltijas straumēšanas platforma, kas piedāvā televīzijas kanālus, filmas, seriālus, oriģinālsaturu un sporta pārraides. Platforma pieejama Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, un tās saturu iespējams skatīties televizorā, datorā, viedtālrunī un citās ierīcēs.
"Go3" dati atklāj atšķirības Baltijas valstu skatītāju paradumos. Latvijas skatītāji salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm vairāk izvēlas romantisku saturu, dzīvesstila un izklaides raidījumus, kā arī dokumentālās filmas. Īpaši izceļas interese par dokumentālo saturu – latvieši to skatās trīs reizes vairāk nekā lietuvieši un četras reizes vairāk nekā igauņi.