Tramps komentējis prinča Harija un Meganas lēmumu pārcelties uz Lielbritāniju
Princis Harijs un Megana Mārkla kopā ar saviem bērniem atgriezušies Lielbritānijā, kur plāno uzturēties ilgāku laiku. Par viņu lēmumu asi izteicies ASV prezidents Donalds Tramps.
Tramps medijiem norādījis, ka ir priecīgs par Harija un Meganas atgriešanos Lielbritānijā, vienlaikus asi kritizējot viņu attiecības ar britu karalisko ģimeni. Tramps norādīja, ka viņam pašam bijušas “ļoti labas attiecības” ar mūžībā aizgājušo karalieni Elizabeti II, savukārt karali Čārlzu viņš gadu gaitā esot iepazinis “ļoti labi”. “Es viņu pazīstu jau ilgu laiku. Viņš ir lielisks, lielisks cilvēks, un es domāju, ka Harijs un Megana izturējās ļoti necienīgi pret karalisko ģimeni,” sacīja ASV prezidents.
Tramps īpaši kritizēja Meganas izturēšanos pret karaliskās ģimenes locekļiem. “Man tas nepatika. Man nepatika, kā viņa izturējās,” sacīja prezidents. “Man šķita, ka viņa bija ārkārtīgi necienīga pret karalieni un karali Čārlzu.” Tramps arī norādīja, ka pats būtu rīkojies citādi, ja būtu britu karaliskās ģimenes vietā.
“Es nezinu, varbūt es esmu citāds, bet es viņus atpakaļ nebūtu ņēmis. Godīgi sakot, ja es būtu karaliskā ģimene, es viņus atpakaļ nebūtu ņēmis,” pauda ASV prezidents.
Šī nav pirmā reize, kad Tramps publiski paudis nepatiku pret Hariju un Meganu. 2019. gadā viņš Meganu dēvēja par “nejauku”, lai gan vēlāk šo izteikumu noliedza. Savukārt Trampa 2016. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā toreizējā seriāla "Suits" aktrise Megana kādā televīzijas intervijā Trampu raksturoja kā "šķeļošu”.
Aprīlī Tramps asi reaģēja arī uz Harija izteikumiem par karu Ukrainā. Saseksas hercogs negaidītā vizītē devās uz Ukrainu un uzstājās Kijivas drošības forumā, kur aicināja ASV uzņemties vadošu lomu.
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“Amerikas Savienotajām Valstīm šajā stāstā ir īpaša loma. Ne tikai tās spēka dēļ, bet arī tāpēc, ka tad, kad Ukraina atteicās no kodolieročiem, Amerika bija daļa no garantijas, ka Ukrainas suverenitāte un robežas tiks respektētas,” sacīja Harijs.
“Šis ir brīdis Amerikas vadībai,” turpināja Harijs. “Brīdis Amerikai parādīt, ka tā spēj pildīt savas starptautiskās līgumu saistības nevis labdarības dēļ, bet gan savas ilgstošās lomas dēļ globālajā drošībā un stratēģiskajā stabilitātē.” Vēlāk tajā pašā dienā žurnālisti Ovālajā kabinetā jautāja Trampam par Harija izteikumiem. Sākumā prezidents izvairījās no tiešas atbildes un pieminēja Meganu: “Princis Harijs? Kā viņam klājas? Kā klājas viņa sievai? Lūdzu, nododiet viņai manus sveicienus.” Pēc tam Tramps sacīja: “Es zinu vienu lietu: princis Harijs nerunā Apvienotās Karalistes vārdā. Tas ir skaidrs. Man šķiet, ka es runāju Apvienotās Karalistes vārdā vairāk nekā princis Harijs. Bet es novērtēju viņa padomu.”
Harijs un Megana kopā ar saviem bērniem – princi Ārčiju un princesi Lilibetu – kā arī abiem suņiem 26. augustā ieradās Anglijā. Pāris plāno Lielbritānijā ilgāku laiku uzturēties privātā, ar karalisko ģimeni nesaistītā dzīvesvietā, bet bērni šomēnes sāks mācības Lielbritānijā. Vienlaikus ģimene saglabās savu māju Kalifornijā un brīvdienu īpašumu Portugālē.
Karalis Čārlzs par pāra plāniem tika informēts 16. augustā, un viņš esot atzinīgi novērtējis iespēju biežāk redzēt dēla ģimeni privātā un personiskā vidē. Tomēr Harija un Meganas atgriešanās Lielbritānijā nenozīmē atgriešanos pie karaliskajiem pienākumiem – viņi arī turpmāk būs neaktīvi karaliskās ģimenes locekļi, ievērojot iepriekš panākto vienošanos ar karalieni Elizabeti II.
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