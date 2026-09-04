Inese Galante uz savu festivālu uzaicinājusi slavenu elitāra digitālā satura veidotāju. Turklāt viņa bija latviešu tautastērpā!
Aizvadītajā nedēļā sabiedrībā plaši tika diskutēts, vai bija prāta darbs par spīti meteorologu brīdinājumiem par postošu vētru un lietavām Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, neatcelt grandiozo svētku koncertu "Gala Galante. Viva La Musica!". Koncerts, kas bija veltīts "Baltijas balvas" laureātiem, tomēr notika, noslēdzoties burtiski ar pirmajiem vētras postījumiem.
Pirms koncerta sākuma, kad koncertzālē ieradās viesi, pasākuma organizatore Diāna Galante sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" stāstīja, ka jau pāris dienu pirms koncerta norises veikuši rūpīgu monitoringu un sekojuši līdzi, kādi būs laikapstākļi Jūrmalā. Tāpat arī bija nodrošinājušies ar ģeneratoru, ja nu gadījumā nebūs elektrības. Tikusi apsildīta arī skatītāju zāle. Laikapstākļu riski, protams, bija jāizvērtē katram pašam. Piemēram, eksprezidente Vaira Vīķe- Freiberga tomēr bija palikusi mājās, ņemot vērā izziņoto brīdinājumu par sliktiem laikapstākļiem.
Par koncerta viesu komfortu rūpējās pasākuma organizatoru komanda. Tika piedāvāti lietussargi, ja bija nepieciešams pārvietoties koncertzāles teritorijā. “Mēs esam gatavi darīt visu labāko, lai cilvēki ir drošībā un viss būtu labi. Tie, kas atnāca, ir tādi paši sportiski kā mēs. Ja iet uz priekšu, tad ar pilnu jaudu. Uz citu dienu koncerta norisi nevarēja pārcelt, jo visi mūziķi jau nākamajā dienā pēc tā lidoja prom – viņu grafiki ir sastādīti ilgu laiku uz priekšu,” tā Diāna Galante.
Savukārt tiem skatītājiem, kas laikapstākļu dēļ pieņēma lēmumu neierasties uz 22. augusta koncertu, Ineses Galantes fonds iesaka apmeklēt krāšņo tradicionālo koncertu "Ziemassvētku prelūdija", kas šogad notiks Rīgā 11. decembrī. Koncerta neizmantoto biļeti ir iespējams nosūtīt uz Ineses Galantes fonda e-pastu un saņemt biļeti uz Ziemassvētku koncertu.
Šā gada koncerta "Gala Galante. Viva La Musica!" programma bija veltīta itāļu noskaņām. Uz Dzintaru koncertzāles skatuves uzstājās viens no vadošajiem mūsdienu tenoriem Džordžo Berudži, spožais ukraiņu tenors Dmitro Popovs, harismātiskā igauņu soprāndziedātāja Elina Nečajeva, izcilais latviešu pianists Andrejs Osokins, izteiksmīgais latviešu bass Edgars Ošleja, spožais tenors Artjoms Safronovs, jaunais pianists virtuozs Gustavs Kalējs, inovatīvais Lietuvas ansamblis "NICO Ensemble", kā arī operdīva Inese Galante. Pie diriģenta pults stājās vācu maestro Ekharts Viciks. Koncertā piedalījās arī konkursa Ineses Galantes talanti jaunie laureāti – dinamiskais sitaminstrumentu ansamblis Ekho un talantīgā jaunā vijolniece Sofija Poļiščuka. Koncertu vadīja Igaunijas operdziedātāja Elīna Nečajeva un TV un pasākumu vadītājs Mārtiņš Kapzems.
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Mūzikas cienītāji pulcējas uz koncertu "Gala Galante. Viva La Musica!"
22. augusta vakarā Dzintaru koncertzālē izskanēja koncerts “GALA GALANTE. Viva La Musica!”, kas bija veltīts starptautiskās “Baltijas Balvas / Baltic ...
Slavena influencere kā karaliene latviešu tautastērpā
Diāna Galante uz "Baltijas balvas" rīkotajiem pasākumiem bija uzaicinājusi arī Āzijā un Eiropā slavenu elitāra digitālā satura veidotāju Aiferu, kurai soctīklā "Instagram" vien ir 153 000 sekotāju. Viņa savulaik absolvējusi Hārvarda Universitāti un ir slavena komunikācijas un PR profesionāle.
Aifera pie sevis mājās Frankfurtē rīko grandiozas Ziemassvētku svinības, kuras apmeklē Vācijas biznesa elite, kino, modes un citu industriju zvaigznes. Viņa pozējusi uz pasaulē zināmo žurnālu "Bazaar", "Elle" un "Impuls" vākiem, un ar viņu sadarbojas prestiži un ekskluzīvi zīmoli. Uz Latviju atvest Aiferu nav bijis lēts prieks, taču viņa par Ineses un Diānas starptautiskās balvas Baltijas balva rīkotajiem pasākumiem bija izveidojusi krāšņus materiālus savos sociālajos tīklos. Turklāt digitālā satura veidotāja uz koncertu "Gala Galante. Viva La Musica!" ieradās latviešu tautastērpā, ko bija iegādājusies Rīgā. Viņa atzina, ka tajā sajutusies kā īsta karaliene. “Viņa ir kā magnēts, jo burtiski pievelk cilvēkus, viņai ir ļoti daudz sekotāju. Viņa ir tāda enerģijas bumba,” priecājas Diāna Galante.