"Ir gadījumi, kad atsakām!" - "Ērkšķu šova" producente atklāj, ko ņem vērā, izvēloties dalībnieces
Tuvojoties sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." astotajai sezonai, kļūst zināms, ka šoreiz skatītājus sagaida līdz šim kuplākais dalībnieču sastāvs. Projekta producente Aija Strazdiņa-Ratinska atklāj, ka katras sezonas veidošana ir neparedzams process - nav iespējams iepriekš zināt, kādas attiecības izveidosies starp sievietēm un kādi notikumi izvērtīsies par lielākajiem pārbaudījumiem.
Lai gan daudzi domā, ka dalībnieces projektā nonāk, aizpildot anketu vai piesakoties noteiktā atlases laikā, realitātē viss notiek daudz dažādāk. Daļu sieviešu iesaka tuvinieki, citas uzrunā pati komanda, bet vēl citas pašas meklē iespēju mainīt savu dzīvi. “Viņas uzrodas no dažnedažādām malām,” stāsta Aija. “Reizēm ir sajūta, ka kosmoss viņas atlasa projekta veidotāju vietā,” smej producente.
Taču nokļūt projektā nenozīmē tikai vēlmi nonākt televīzijā. Komanda izvērtē, vai dalība konkrētajai sievietei patiešām var palīdzēt. Ir situācijas, kad tiek pieņemts arī lēmums atteikt, jo “Ērkšķi” var nebūt piemērotākais risinājums konkrētajām problēmām.
Arī smagie dalībnieču dzīvesstāsti producenti nepaliek vienaldzīgu, tomēr Aija uzsver, ka viņas uzdevums nav vienkārši emocionāli pārdzīvot līdzi, bet kopā ar komandu meklēt risinājumus. “Es jūtu viņām līdzi, es ļoti jūtu līdzi tiem stāstiem, bet es viņām nejūtu līdzi ar asarām acīs. [...] Es savā pusē, domājot un kopā ar mūsu komandu strādājot ar šīm meitenēm, uzdodu jautājumu: ko mēs varam izdarīt, lai būtu labāk?” stāsta Aija Strazdiņa-Ratinska.
Tieši neparedzamība ir viena no projekta būtiskākajām iezīmēm – pirms filmēšanas nav iespējams zināt, kā izvērtīsies attiecības starp dalībniecēm. Iepriekš bijušas gan ļoti asas sezonas ar konfliktiem un dusmām, gan arī krietni jautrāki stāsti.
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