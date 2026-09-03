Pēc teju 25 gadiem “SuperBingo” gaida pārmaiņas - skatītāju iemīļotajam šovam būs jauns nosaukums
Viens no Latvijā populārākajiem televīzijas šoviem SuperBingo sāk savu 25. jubilejas sezonu ar jaunu nosaukumu – Rīts ar SuperBingo. Turpmāk šova uzmanības centrā būs tas, kas skatītājiem un dalībniekiem vienmēr bijis vissvarīgākais: patiesas emocijas, kopā spēlēšanas prieks un līdzpārdzīvojums. Saglabājot skatītāju iemīļotos spēles elementus, jaunajā sezonā aktīvāki kļūs visi 24 studijas dalībnieki, bet intriga par viņu laimestiem turpināsies līdz pat raidījuma noslēgumam.
Teju ceturtdaļgadsimta laikā SuperBingo ir kļuvis par daudzu Latvijas ģimeņu svētdienas rīta tradīciju – laiku, kad pie brokastu galda satiekas vairākas paaudzes un seko līdzi šovam. Gatavojoties jubilejas sezonai, Latvijas Loto radošā komanda īpaši pievērsās tam, kas šo gadu laikā SuperBingo studijā radījis vispatiesākās emocijas – neviltotam pārsteigumam, līdzpārdzīvojumam, priekam par otra veiksmi un kopā piedzīvotai spēles spriedzei. Šīs emocijas kļuva par iedvesmu jaunajam formātam, kurā spēles prieks un kopā būšana kļūst par vēl nozīmīgāku SuperBingo rīta daļu.
Jaunā jubilejas sezona turpina tradīcijas, vienlaikus šovam piešķirot mūsdienīgus akcentus un iesaistot šobrīd populāro galda spēļu konceptu, kurā visi studijas dalībnieki – gluži kā ģimenē – SuperBingo rītu pavada ar aizraujošu spēli.
“25. jubilejas sezona ir nozīmīgs notikums SuperBingo vēsturē. Šo gadu laikā ģimeņu satikšanās pie SuperBingo ir kļuvusi par neatņemamu svētdienas rīta tradīciju daudzās Latvijas mājās – arī tad, ja paši spēlē nepiedalās,” saka VAS “Latvijas Loto” valdes priekšsēdētājs Edgars Lediņš. “Tāpēc jaunajā sezonā vēlamies šo kopības sajūtu vēl vairāk stiprināt. Mēs saglabāsim skatītājiem pazīstamo un iemīļoto spēli, vienlaikus radot vairāk prieka un pozitīvu emociju, jo interesants ir ne tikai laimests, bet arī cilvēku reakcijas uz notiekošo. Jaunajā formātā visi 24 studijas dalībnieki kļūst par aktīviem spēles dalībniekiem, un tas nozīmē vairāk spēles, emociju un negaidītu pavērsienu, kas savukārt ir interesanti TV skatītājiem. Kā valsts loteriju organizētājam mums ir svarīgi radīt aizraujošu un atbildīgu izklaidi, vienlaikus nodrošinot, lai loteriju sniegtais pienesums atgrieztos sabiedrībā un kalpotu Latvijas iedzīvotāju labā.”
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Turpmāk visiem 24 studijas dalībniekiem būs iespēja piedalīties aktīvi: izdarīt izvēles, atklāt rezultātu un piedzīvot savu veiksmes mirkli jeb SuperBingo momentu. Būtiski, ka intriga par katra dalībnieka laimestu saglabāsies līdz pat šova beigām. “Veidojot jauno formātu, Latvijas Loto bija svarīgi arī panākt, lai cilvēki studijā jūtas pēc iespējas brīvi, lai aizmirst par kamerām un ļaujas spēlei. Tāpēc šoreiz spēle dodas pie dalībniekiem – vadītāji dodas pie viņiem, spēle notiek turpat pie galdiņiem, un tajā var iesaistīties visi 24 studijas viesi. Jo dabiskāk cilvēks jūtas, jo patiesākas ir arī emocijas, ko redz skatītājs,” saka SuperBingo režisore un producente Kristīne Balāvina. “Tas nozīmē, ka aizraujoši būs ne tikai pašiem dalībniekiem, bet arī skatītājiem. Mums ir svarīgi, lai cilvēkiem, kuri atnāk uz SuperBingo, šeit būtu patīkami atrasties. Vēlamies, lai viņi ne tikai piedalās spēlē, bet arī patiešām izbauda šo pieredzi,” norāda K. Balāvina.
Arī jaunajā sezonā skatītājiem būs iespēja baudīt visus iemīļotos SuperBingo elementus – studijas naudas laimestus, pamatspēli ar uzkrājumu un māju dāvanā, skaitļu izlozi, momentloteriju komplektu izlozes, papildspēles, sabiedriskā labuma loteriju izlozes un Lielo Laimes ratu. Atzīmējot 25. sezonu, skatītājus un spēlētājus sagaida arī īpaša iespēja – laimēt automašīnu BMW X3.
Rīts ar SuperBingo skatāms svētdienās plkst. 10.00 kanālā TV3.