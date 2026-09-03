Māra Upmane-Holšteine atklāj neparastu triku, kas palīdz rūpēties par formu pēc 40
Kanāla "STV Pirmā!" raidījumā "Dāmu projekts" pie Ritas Paulas viesojas mūziķe Māra Upmane-Holšteine. Sarunā viņa atklāti stāsta par pārmaiņām, ko pati izjūt, pārkāpjot 40 gadu slieksni, un atzīst – rūpes par sevi kļuvušas arvien nozīmīgākas.
Māra Upmane-Holšteine ar humoru raugās uz dzīves posmu, kurā vairs ne vienmēr iespējams darīt visu iepriekšējā tempā. Viņa secina, ka arvien vairāk jāmācās ieklausīties savā ķermenī un saprast, kad nepieciešams apstāties. “Es jūtos, ka vienkārši jārūpējas par sevi vairāk. Jādomā vairāk,” viņa saka, atzīstot, ka viena no viņas ikdienas prioritātēm kļuvusi uztura uzraudzīšana.
Māra atklāj kādu neparastu palīgu – telefona aplikāciju, kurā kaloriju skaitīšana pārvērsta teju spēlē. Viņa to jokojot dēvē par savu “jenotu”, atsaucoties uz savulaik populāro virtuālo mājdzīvnieku Tamagoči. “Es baroju savu jenotu,” smejas mūziķe, skaidrojot, ka aplikācijā ievadītais uzturs palīdz sekot līdzi dienas kaloriju budžetam. Šāda pieeja viņai izrādījusies daudz pieņemamāka nekā klasiskā kaloriju skaitīšana. “Es ar viņu dzīvoju 22 dienas, un es jūtos jau daudz labākā formā nekā pirms tam,” stāsta Māra, piebilstot, ka spēles elements viņai palīdzējis uztura paradumiem pieiet vieglāk un bez lieka stresa.
Mūziķes Māras Upmanes-Holšteines grāmatas atvēršanas svētki
Mūziķes Māras Upmanes-Holšteines grāmatas atvēršanas svētki.
Tomēr rūpes par sevi mūziķei neaprobežojas tikai ar ēdienkarti. Viņa arvien vairāk laika pavada pastaigās, kas kļuvušas par veidu, kā atgūt spēkus brīžos, kad ikdienas slodze kļūst pārāk liela. Māra atzīst, ka agrāk spējusi ilgstoši darboties, ignorējot nogurumu, taču tagad ķermenis par pārslodzi signalizē daudz skaļāk. Parādās aizkaitināmība, nepatika pret darbiem un sajūta, ka vairs nav iespējams turpināt ierastajā tempā. Tāpēc viņa apzināti cenšas savā kalendārā ieplānot arī pilnīgi brīvas dienas. Īpaši saspringtās nedēļās Māra izvēlas vienu dienu, kurā nekur nav jāsteidzas un nekas nav obligāti jāizdara.