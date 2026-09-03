Šova "Slavenības. Bez filtra" jaunajā sezonā Andris Bulis iepazīs Latvijas miljonāru un leģendāru mākslinieku dzīves tuvplānā
Kā patiesībā dzīvo cilvēki, kuru vārdus zina visa Latvija? Ko ieraudzīsim aiz viņu māju durvīm, publiskā tēla un veiksmes stāstiem?
Šova "Slavenības. Bez filtra" jaunajā sezonā skatītājiem būs ekskluzīva iespēja kopā ar Andri Buli nokļūt tur, kur kameras ikdienā netiek ielaistas, Latvijas miljonāru, leģendāru mākslinieku un citu sabiedrībā zināmu personību mājās un dzīvē. Pirmais savas mājas durvis vērs uzņēmējs, miljonārs un Amatciema radītājs Aivars Zvirbulis jeb Čiris.
“Slavenības. Bez filtra” 15. sezonā Andris Bulis skatītājus vedīs vēl tuvāk Latvijas leģendāro personību dzīves aizkulisēm. Jaunajā rubrikā “Ekskluzīvi. Bez filtra” nebūs sarkanā paklāja, skatuves vai ierastās interviju studijas. Kā viņi dzīvo? Kam tērē miljonus? Ko glabā savās mājās? Kādas ir viņu attiecības, lielākās uzvaras un sāpīgākie kritieni? Vairāku sēriju garumā Andris ne tikai izstaigās vietas, kurās top viņu ikdiena, bet sarunās mēģinās nokļūt aiz publiski redzamās fasādes un atklāt stāstus, kurus līdz šim zinājuši vien tuvākie.
“Ekskluzīvi. Bez filtra” rubrika kanālā "360" būs skatāma katru otrdienu. Turklāt kāds no viesiem raidījuma epizodēs atgriezīsies ne reizi vien, ļaujot skatītājiem ielūkoties viņa dzīvē vēl plašāk. Otrajā raidījuma epizodē un kā pirmais rubrikā ir Aivars Zvirbulis jeb Čiris - uzņēmējs, miljonārs un Amatciema radītājs. Andri sagaida pavisam neierasta aina – Čiris viņu uzņem sveču gaismā, jo pēc lielās vētras mājā pazudusi elektrība, bet viņa sieva devusies kalnos. Izrādot paša projektēto sapņu māju, Čiris dalās arī savā īpašajā skatījumā uz laulību, attiecībām un mantas dalīšanu. Miljonārs ļaujas arī atmiņām par kādu krietni sarežģītāku dzīves posmu, atklājot, kā pēc gandrīz piedzīvota bankrota pārdevis savu biznesu un vēlāk ķēries pie Amatciema veidošanas. Šajā rubrikā Zvirbulis arī satiksies ar saviem bērniem no bijušajām sievām, apspriežot ģimenes mantojumu un kopējās attiecības, un viesosies pie Pētera Vaska, ļaujot skatītājiem ielūkoties arī viņa pasaulē.
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Ieskaties visprivātākos dzīves mirkļos no slavenību dzīvēm šovā “Slavenības. Bez filtra” no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 20.25 kanālā "360".