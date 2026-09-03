Pirms Donalda Trampa un Baltā nama: kā jaunībā izskatījās ASV pirmā lēdija Melānija Trampa
Pirms viņa kļuva par ASV pirmo lēdiju un Donalda Trampa sievu, Melānija Trampa bija Melānija Knavsa – jauna meitene no Slovēnijas, kura jau pusaudzes gados sāka modeles karjeru. Kopš vienām no viņas pirmajām fotosesijām pagājuši gandrīz 40 gadi, un jaunības fotogrāfijās nākamā pirmā lēdija izskatās pavisam citādi nekā šodien.
Melānija dzimusi Slovēnijā automašīnu tirgotāja Viktora Knavsa un modes industrijā strādājošās Amalijas ģimenē. Viņas ceļš modes pasaulē sākās agri – 16 gadu vecumā Melāniju ievēroja kāds slovēņu fotogrāfs, un 1987. gadā viņa piedalījās vienā no savām pirmajām profesionālajām fotosesijām.
Divus gadus vēlāk, 18 gadu vecumā, viņa parakstīja līgumu ar modeļu aģentūru Milānā. Tam sekoja darbs dažādās Eiropas valstīs un ASV, piedaloties reklāmas kampaņās un fotosesijās.
Melānijas kādreizējā dzīvokļa biedrene, modele Viktorija Silvstedta, iepriekš stāstījusi par nākamās pirmās lēdijas disciplinēto dzīvesveidu. Pēc viņas paustā, abas dzīvojušas sestā stāva dzīvoklī un pēc vieglām maltītēm mēdza skriet augšup pa kāpnēm. Pēc Silvstedtas teiktā, Melānija ļoti nopietni uztvērusi savu fizisko formu un modeles karjeru. Viņai esot bijušas arī lielas ambīcijas modes pasaulē. Par vienu no savām iedvesmas personībām Melānija uzskatījusi itāļu kino leģendu Sofiju Lorēnu, apbrīnojot viņas klasisko eleganci un glamūru.
Darbs modes industrijā Melāniju aizveda arī uz Ņujorkas sabiedrības pasākumiem. Tieši vienā no tiem, Ņujorkas modes nedēļas laikā 1998. gadā, viņa iepazinās ar toreizējo uzņēmēju Donaldu Trampu.
Melānijas Trampas dzīve un satriecošais stils
Slovēņu modele Melānija Trampa ir ASV prezidenta Donalda Trampa trešā sieva un viņa jaunākā dēla Barona māte.
Pāris apprecējās 2005. gadā Trampa īpašumā “Mar-a-Lago” Palmbīčā, Floridā. Kāzās Melānija bija tērpusies aptuveni 100 000 ASV dolāru vērtā “Christian Dior” kleitā ar iespaidīgu, gandrīz piecus metrus garu plīvuru.
Jau 2006. gada 20. martā pasaulē nāca abu vienīgais kopīgais bērns – dēls Barons Tramps. Melānija ir arī pamāte četriem Donalda Trampa bērniem no viņa iepriekšējām laulībām. Laulībā ar pirmo sievu Ivanu Trampu viņam piedzima Donalds Tramps juniors, Ivanka un Ēriks, savukārt laulībā ar Marlu Meiplsu – meita Tifānija.
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Melānija Trampa ASV pirmās lēdijas statusu ieguva pēc Donalda Trampa pirmās uzvaras prezidenta vēlēšanās un šajā lomā atgriezās pēc viņa atkārtotas ievēlēšanas 2024. gadā. Pirmajā prezidentūras termiņā viņa uz Balto namu nepārcēlās uzreiz, bet kādu laiku palika Ņujorkā, lai Barons varētu pabeigt mācību gadu.
Atšķirībā no vairākām iepriekšējām pirmajām lēdijām Melānija politiskajos jautājumos publiski iesaistījusies salīdzinoši maz. 2016. gadā intervijā žurnālam “GQ” viņa skaidroja, ka apzināti nevēlas iesaistīties politikā un politikas veidošanā. “Politika ir mana vīra darbs,” toreiz izteicās Melānija.
Trampa inaugurācijas svinības: mūzika, dejas un jaunas ēras sākums
ASV prezidents Donalds Tramps un pirmā lēdija Melānija Trampa piedalījās trīs inaugurācijas ballēs vienā vakarā, atzīmējot jaunās ēras sākumu.
Vienlaikus viņa atzina, ka vīram savu viedokli pauž, taču viņu privātās sarunas negrasās publiskot. “Neviens nezina un nekad neuzzinās, jo tas ir starp mani un manu vīru,” viņa sacīja.
Gadu gaitā Melānijas izskats regulāri raisījis spekulācijas par iespējamām kosmētiskajām procedūrām, tomēr pati pirmā lēdija šādus apgalvojumus kategoriski noliegusi, sakot, ka neko daudz nav mainījusi. “Es neesmu darījusi neko. Es dzīvoju veselīgi."
Melānija arī apgalvoja, ka neatbalsta botoksu un injekcijas. “Es rūpējos par savu ādu un ķermeni. Esmu pret botoksu, esmu pret injekcijām. Manuprāt, tās bojā seju un nervus. Tā visa esmu es. Es novecošu dabiski, tāpat kā mana mamma,” viņa toreiz sacīja.