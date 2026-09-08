No “Glābējzvans” mīlulītes līdz Holivudas izstumtajai: kas notika ar 90. gadu zvaigzni Elizabeti Bērkliju
Elizabete Bērklija 90. gadu sākumā bija viena no atpazīstamākajām jaunajām televīzijas zvaigznēm. Seriāls “Glābējzvans” viņu padarīja slavenu, taču 1995. gada erotiskā filma “Šova meičas”, kas tolaik tika nežēlīgi kritizēta, gandrīz sagrāva viņas karjeru. Aktrise vēlāk atzina, ka pēc filmas iznākšanas uz diviem gadiem faktiski tikusi “izslēgta” no Holivudas.
Elizabete Bērklija savu karjeru sāka jau 80. gados, piedaloties seriālos “Gimme a Break!” un “Silver Spoons”, kā arī televīzijas filmā “Frog”. Taču lielais izrāviens aktrisei pienāca 1989. gadā, kad viņa ieguva Džesijas Spano lomu jauniešu seriālā “Glābējzvans”. Bērklija seriālā parādījās 75 sērijās un ātri kļuva par vienu no tā laika pusaudžu televīzijas sejām.
1995. gadā, būdama 23 gadus veca, Bērklija uzņēmās galveno lomu režisora Pola Verhovena filmā “Šova meitenes”, kas bija krasā atkāpšanās no viņas līdzšinējā nevainīgās televīzijas zvaigznes tēla. Filma bija provokatīva, seksuāli atklāta un pēc pirmizrādes saņēma ārkārtīgi skarbas kritiķu atsauksmes.
Īpaši smagi triecienu izjuta tieši Bērklija. Lai gan viņa bija tikai viena no filmas veidotājiem, liela daļa kritikas tika vērsta personīgi pret jauno aktrisi. Vēlāk Bērklija stāstīja, ka pēc “Šova meitenes” iznākšanas Holivuda viņai uz aptuveni diviem gadiem faktiski aizvēra durvis.
Ironiski, ka gadu gaitā filmas reputācija ir būtiski mainījusies. “Šova meitenes” kļuvusi par kulta klasiku, un arvien biežāk tiek pārvērtēta arī pati Bērklijas loma tajā.
Neraugoties uz smago periodu pēc “Šova meitenes”, Bērklija aktiermākslu nepameta. Viņa turpināja filmēties dažādos televīzijas un kino projektos, bet pēdējos gados atkal kļuvusi redzamāka plašākai auditorijai. Aktrise atgriezās arī pie lomas, kas savulaik padarīja viņu slavenu, seriāla “Glābējzvans” jaunajā versijā atkal atveidojot Džesiju Spano. Pēdējos gados viņa parādījusies arī seriālos “Cobra Kai” un “All’s Fair”.
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Bērklija darbojas arī ārpus aktiermākslas – viņa sarakstījusi pusaudžiem paredzēto grāmatu “Ask Elizabeth”.
Arī privātajā dzīvē Bērklijai izdevies izveidot stabilu ģimeni. 2003. gadā viņa apprecējās ar mākslinieku, modes dizaineru un bijušo aktieri Gregu Lorenu – slavenā modes dizainera Ralfa Lorena brāļadēlu. Abi iepazinās aptuveni trīs gadus pirms kāzām deju nodarbībā.
Gregs Lorens savulaik darbojies arī kino industrijā, piedaloties tādās filmās kā “Naktis bugi stilā”, “Betmens un Robins” un “Betmens uz mūžu”, bet vēlāk koncentrējies uz mākslu un modi. Viņa darbus iegādājušās arī tādas slavenības kā Renē Zelvēgere un Demija Mūra.
2012. gadā pārim piedzima dēls Skaijs Kouls Lorens. Pēc viņa piedzimšanas pāris sacīja, ka brīdī, kad pirmo reizi ieraudzījuši dēlu, tā bijusi “mīlestība no pirmā acu skatiena”.
Interesanti, ka šodien kino projektiem kļūstot drosmīgākiem, arī Bērklijas karjera tiek vērtēta pavisam citādi nekā 90. gadu vidū. Filma, kuras dēļ jaunā aktrise savulaik kļuva par Holivudas izstumto, tagad ieguvusi kulta statusu, savukārt Bērklija arvien biežāk tiek slavēta par drosmi uzņemties tik riskantu lomu savas karjeras pašā sākumā.
Pēc gadiem ilgas distancēšanās no filmas arī pati aktrise ir atgriezusies pie “Šova meitenes” mantojuma un atkal parādās uz sarkanā paklāja un lielākos televīzijas projektos.