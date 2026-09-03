Holivuda sēro par slavenā režisora Roba Rainera un viņa sievas nāvi
Režisors Robs Rainers dzimis Bronksā, Ņujorkas štatā, 1947. gadā. Viņa tēvs bija leģendārais komiķis Karls Rainers, bet māte — aktrise un ...
“Katru rītu pamostos un atceros savu realitāti.” Slavenā režisora Roba Reinera dēls pirmo reizi runā par vecāku slepkavību un brāļa aizturēšanu
Astoņus mēnešus pēc slavenā režisora Roba Reinera un viņa sievas Mišelas Singeres Reineres traģiskās nāves viņu vecākais dēls Džeiks Reiners pirmo reizi sniedzis plašu televīzijas interviju. 34 gadus vecais Džeiks neslēpa, ka joprojām cenšas aptvert notikušo – īpaši tādēļ, ka abu vecāku slepkavībā apsūdzēts viņa jaunākais brālis Niks Reiners.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Robs Reiners un viņa sieva Mišela 2025. gada 14. decembrī tika atrasti miruši savās mājās Brentvudā, Losandželosā. Viņi bija sadurti. Pāra tobrīd 32 gadus vecais dēls Niks vēlāk tika aizturēts un apsūdzēts divās slepkavībās.
Tagad Džeiks intervijā telekanālam KABC-TV atklājis, kā aizvadījis astoņus mēnešus pēc ģimenes traģēdijas. “Neviens īsti nesaprot, kā ir piedzīvot kaut ko tādu, kamēr pats tam neej cauri,” sacīja Džeiks.
Viņš atzina, ka laika izjūta pēc vecāku nāves kļuvusi savāda. “Ir pagājuši astoņi mēneši. Vienlaikus šķiet, ka pagājuši astoņi gadi un tikai astoņas minūtes, jo katru reizi, kad pamostos, man tiek atgādināta mana realitāte,” sacīja Reiners.
Džeiks atklāja, ka dienā, kad tika nogalināti viņa vecāki, viņš atradās pasākumā Losandželosas centrā, kur tika pieminēts viņa vidusskolas laika draugs. Tobrīd viņam piezvanīja jaunākā māsa Romija. Pirmo zvanu Džeiks neatbildēja, jo atradās pasākuma vidū, taču māsa nekavējoties piezvanījusi vēlreiz. “Tajā brīdī es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā,” viņš atcerējās.
Romija viņam pateikusi, ka tēvs ir miris un ka viņa nevar atrast māti.
Džeiks sacīja, ka nekavējoties nonācis šoka stāvoklī. Vēlāk viņš ieradās pie vecāku mājas, kas nu bija kļuvusi par nozieguma vietu. Tas bijis īpaši sirreāls brīdis arī tāpēc, ka Džeiks aptuveni desmit gadus pats strādājis par televīzijas ziņu reportieri un profesionālajā darbā daudzkārt ieradies noziegumu vietās. “Bet, kad tā ir tava nozieguma vieta, tava bērnības māja, tas ir sirreālākais, ko jebkad esmu pieredzējis,” izteicās Džeiks.
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Tajā pašā vakarā Džeiks arī uzzinājis, ka policijas uzmanība pievērsta viņa jaunākajam brālim Nikam.
Intervijā viņam tika jautāts, vai tas toreiz viņu pārsteidzis, taču Džeiks nevēlējās uz šo jautājumu atbildēt. “Viņš ir cietumā. Es fiziski zaudēju savus vecākus, un tad Niks tika aizturēts. Tagad esam tikai mēs ar Romiju, un mums būtībā pašiem jātiek ar visu galā,” sacīja Džeiks.
Runājot par emocijām, ko viņā izraisījis notikušais, Džeiks atzina, ka tās galvenokārt pārvēršas dusmās. “Man tās izpaužas kā dusmas. Kā niknums par to, cik netaisnīgi tas bija,” viņš sacīja. Džeikam īpaši smagi esot pieņemt, ka viņš nevarēja notikušo novērst. “Man nebija iespējas to apturēt. Man šajā jautājumā nebija izvēles. Man vienkārši jāpieņem šī realitāte,” viņš teica, atzīstot, ka tieši bezspēcības sajūta ir viena no mokošākajām notikušā daļām.
Kopš vecāku nāves Džeiks un viņa jaunākā māsa Romija lielākoties bija izvairījušies no publiskas uzmanības, taču augusta sākumā abi pirmo reizi kopā parādījās publiskā pasākumā – Losandželosas “Dodgers” beisbola spēlē, kur viņiem tika uzticēts simboliskais spēles pirmais metiens. Šai vietai ģimenei ir īpaša nozīme. Džeiks atcerējās, ka viņa tēvam bija “Dodgers” sezonas abonements un abi kopā mēdza apmeklēt pat trīs vai četras spēles nedēļā. “Tas vienkārši bija labākais laiks kopā ar viņu,” sacīja Džeiks.
Tagad, kamēr pret Niku Reineru turpinās kriminālprocess, Džeiks koncentrējoties uz to, lai kopā ar māsu saglabātu savu vecāku piemiņu un turpinātu dzīvot pēc ģimenes traģēdijas.
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Niks Reiners ir apsūdzēts abu vecāku slepkavībā. Viņa vaina nav atzīta ar spēkā stājušos tiesas spriedumu.