Vai noskatīsies? Pašmāju grupa "Idille" pārsteidz ar 17 minūšu garu videoklipu
Grupas "Idille" mūziķi nodod klausītāju vērtējumam jaunu videoklipu jeb īsfilmu dziesmai "Vienu dienu / Mūžīga mīlestība".
Dziesmas pirmsākumi meklējami pirms diviem gadiem, kad grupas dalībnieks Kristiāns Kosītis pirmo reizi iespēlēja sākuma akordus. Sākotnējā radošajā impulsā tapa 22 minūšu gara kompozīcija ar bezgalīgi garu ģitāras solo, ko grupas biedri raksturo kā skaņdarbu ar īpašu noskaņu, kurā saplūst sajūtas par pasaules galu un mīlestību.
Jaunais videoklips veidots kā īsfilma, kuras režija uzticēta Artūram Zepam. Sākotnēji komanda meklēja profesionālus aktierus etīdei, kas ievada mūzikas klipu, taču galu galā galveno lomu uzņēmās atveidot grupas vokālists Gunārs Gaumigs. Iedvesmojoties no savām attiecību pieredzēm, Gunārs kopā ar režisoru un galveno aktrisi Martu Kātiņu izstrādāja dialoga scenāriju. Neskatoties uz to, ka grupas solistam šī bija pirma aktierspēles pieredze, pēc intensīviem mēģinājumiem un sagatavošanās posma tapusi spēcīga ievada etīde. „Šis videoklips pavisam noteikti bija jauns izaicinājums mums visiem,” stāsta Gunārs Gaumigs. „Man personīgi visizaicinošākais bija emociju izprašana un noticēšana tām. Manuprāt, mūziķi iemieso tās sajūtas, kuras tiek dziedātas vai spēlētas uz skatuves. Ar aktierspēli ir ļoti līdzīgi - tikai emocionālajai izpausmei jāseko drusku citādākiem dinamikas impulsiem.”
Klipa uzņemšana norisinājās trīs dienas: divas dienas filmējot plašā Siguldas kalna ielejas mājā, bet vēl vienu dienu – iemūžinot grupas performanci deju skolā „Dzirnas” kopā ar projekta operatoru Makaru.