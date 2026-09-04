Megana Mārkla un hercogiene Ketrīna
Megana Mārkla un hercogiene Ketrīna.
No brīnišķīgas draudzības līdz asarām un publiskiem pārmetumiem: ko princese Ketrīna un Megana Mārkla gadu gaitā teikušas viena par otru
Kad Megana Mārkla pievienojās britu karaliskajai ģimenei, daudzi cerēja, ka viņa un Velsas princese Ketrīna kļūs par tuvām sabiedrotajām. Abas ģimenē bija ienākušas “no malas”, tomēr cerētā draudzība izrādījās īslaicīga, un abu sieviešu publiskie izteikumi gadu gaitā atklājuši, cik ļoti viņu attiecības mainījušās.
Kad 2017. gada novembrī tika paziņots par prinča Harija un Meganas Mārklas saderināšanos, Keita par topošo radinieci izteicās ļoti sirsnīgi.
Kopīgā paziņojumā ar princi Viljamu viņa sacīja, ka abi ir ļoti priecīgi par Hariju un Meganu. “Bija brīnišķīgi iepazīt Meganu un redzēt, cik laimīgi viņi abi ir kopā,” tolaik norādīja karaliskais pāris.
Princis Harijs un Megana Mārkla saderinājušies
Meganas Mārklas pirkstā mirdz saderināšanās gredzens, kura dizainu veidojis princis Harijs pats. Savukārt tā tapšanā izmantoti briljanti no princeses Diānas ...
Arī sarunā ar žurnālistiem Keita neslēpa prieku par gaidāmajām kāzām, sakot, ka tā esot ļoti laimīga ziņa un viņi novēlot pārim izbaudīt šo īpašo dzīves posmu.
Kad 2018. gadā kļuva zināms, ka Megana gaida pirmo bērnu, Keita atkal publiski pauda sajūsmu. “Tas ir tik īpašs laiks, kad ģimenē ir mazi bērni. Un arī brālēns vai māsīca Džordžam, Šarlotei un Luisam. Tas būs ļoti īpaši,” viņa sacīja.
Arī pēc Harija un Meganas meitas Lilibetas piedzimšanas 2021. gadā Viljams un Keita publiski apsveica pāri. “Mēs visi esam ļoti priecīgi par mazās Lili ierašanos. Apsveicam Hariju, Meganu un Ārčiju,” bija teikts viņu paziņojumā. Keita vēlāk atzina, ka ar nepacietību gaida iespēju satikt savu jauno brāļameitu.
“Viņa ir bijusi brīnišķīga...”
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Arī Meganas Mārklas pirmie publiskie izteikumi par Keitu bija tikai un vienīgi pozitīvi. Tā, piemēram, 2017. gada saderināšanās intervijā Harijs atklāja, ka Viljams un Ketrīna ļoti vēlējušies Meganu satikt. Kad Harijs sāka sacīt, ka Ketrīna bijusi “absolūti…”, Megana viņu pārtrauca un pabeidza domu pati: “Viņa ir bijusi brīnišķīga.”
Tomēr pēc pāris gadiem abu sieviešu attiecību publiskais tēls bija mainījies līdz nepazīšanai.
2021. gada martā Megana un Harijs sniedza plaši apspriesto interviju Oprai Vinfrijai, kurā izteica vairākas smagas apsūdzības pret karalisko ģimeni. Tajā Megana pirmo reizi detalizēti runāja arī par konfliktu ar Keitu pirms savām kāzām.
Keita saraudinājusi Meganu
Britu tabloīdos iepriekš bija izskanējuši apgalvojumi, ka Megana strīda laikā par princeses Šarlotes līgavas māsas kleitu likusi Keitai raudāt. Megana intervijā apgalvoja, ka patiesībā noticis pretējais. “Stāsts par Keitu, kas nemaz nenotika tā, kā tika aprakstīts, bija ļoti, ļoti grūts, un, manuprāt, tieši tad viss mainījās,” viņa sacīja.
Megana apgalvoja, ka tieši Keita viņu bija saraudinājusi. Tomēr viņa vienlaikus uzsvēra, ka nevēlas Keitu nomelnot. “Tā bija ļoti smaga nedēļa pirms kāzām, un viņa par kaut ko bija satraukta. Taču viņa to atzina un atvainojās,” stāstīja Megana. Pēc viņas teiktā, Keita atnesusi ziedus un zīmīti ar atvainošanos. “Viņa izdarīja to, ko darītu es, ja saprastu, ka esmu kādu sāpinājusi – uzņēmās atbildību,” sacīja Megana, piebilstot, ka Keitai piedevusi.
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Prinča Harija un Meganas Mārklas kāzas
Lielbritānijā Vindzoras pils Sv.Jura kapelā notikušas prinča Harija un Meganas Mārklas kāzas.
Tajā pašā intervijā Megana norādīja arī uz, viņasprāt, nevienlīdzīgu attieksmi pret viņu un Keitu. Viņa uzsvēra, ka cilvēkiem nav jāizvēlas viena no abām sievietēm. “Ja jūs mīlat mani, jums nav jāienīst viņa. Un, ja jūs mīlat viņu, jums nav jāienīst mani,” sacīja Megana.
“Gaidošā Keita” un vakariņas basām kājām
Vienlaikus viņa salīdzināja negatīvo preses uzmanību, ko pirms kāzām piedzīvoja Keita, ar to, kas vēlāk tika vērsta pret viņu.
Megana atgādināja, ka Keitu savulaik dēvēja par “gaidošo Keitu” jo viņai ilgi nācās gaidīt Viljama bildinājumu. “Es varu iedomāties, ka tas bija ļoti grūti. Bet tas nav viens un tas pats,” sacīja Megana, uzsverot, ka, viņasprāt, rupji komentāri un rasistiski uzbrukumi nav salīdzināmi.
2022. gada Netflix dokumentālajā seriālā Megana vēlreiz atcerējās savu pirmo tikšanos ar Viljamu un Keitu.
Viņa stāstīja, ka princis un princese ieradušies pie viņiem vakariņās. “Es atceros, ka biju saplēstos džinsos un basām kājām. Es esmu cilvēks, kurš apskauj. Vienmēr tāda esmu bijusi, un es nesapratu, ka daudziem britiem tas var būt diezgan mulsinoši,” stāstīja Megana. Viņa sacīja, ka toreiz sākusi saprast, cik liela nozīme karaliskajā ģimenē ir formalitātei. “Es ļoti ātri sapratu, ka tā formalitāte, ko redz publiski, turpinās arī privāti,” viņa teica.
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Pēc Meganas domām, viņai sākotnēji šķitis, ka aiz slēgtām durvīm visi varēs vienkārši atslābt, taču realitātē formālā uzvedība saglabājusies arī privātajā vidē, kas viņu pārsteigusi.
Hercogienes Ketrīna un Megana vēro tenisa spēli
Hercogienes Ketrīna un Megana vēro tenisa spēli Vimbldonā.
Fantastiskais četrinieks
Kad Harijs un Megana 2018. gadā apprecējās, publiski tika lolotas lielas cerības par abu pāru sadarbību. Viljams, Keita, Harijs un Megana tika uzskatīti par jauno britu monarhijas paaudzi, viņi pat tika iesaukti par "fantastisko četrinieku". Tomēr jau nepilnus divus gadus vēlāk Harijs un Megana atteicās no vadošo karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem un pārcēlās prom no Lielbritānijas – sākumā uz Kanādu, vēlāk uz Kaliforniju.
Turpmākajos gados sekoja vairākas publiskas intervijas, dokumentālais seriāls un Harija memuāri, kuros tika kritizēta gan monarhija kopumā, gan atsevišķi ģimenes locekļi.
Keita savukārt par konfliktu gandrīz nav publiski runājusi.
Tagad, kad Harijs un Megana atkal uzturas Lielbritānijā, britu medijos atkal izskan minējumi par iespējamu izlīgumu ar karalisko ģimeni. Tomēr tas, vai savulaik daudzsološās Keitas un Meganas attiecības vēl kādreiz varētu tikt atjaunotas, pagaidām paliek neatbildēts jautājums.
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