Atklāts filmas "Viens pats mājās" zvaigznes Tima Karija nāves iemesls
Nedēļu pēc britu aktiera Tima Karija nāves atklāts viņa nāves cēlonis.
Saskaņā ar Losandželosas apgabala Sabiedrības veselības departamenta dokumentiem, Karija nāves cēlonis bijusi koronāro artēriju slimība.
Dokumentos kā citi viņa veselības stāvokļi, kas veicinājuši nāvi, minētas arī iepriekš pārciesta insulta sekas un nieru vēzis. Vienlaikus norādīts, ka aktierim saistībā ar insultu, nieru vēzi vai koronāro artēriju slimību nebija veiktas ķirurģiskas operācijas.
Karija nāvi iepriekš apstiprināja viņa izdevniecības pārstāvis Džimijs Franko. “Jā, tā ir taisnība, un tas patiešām ir ļoti skumji,” viņš sacīja, tobrīd plašāku paziņojumu nesniedzot.
Losandželosas policija informēja, ka likumsargi 25. augusta vakarā ap plkst. 23:20 devušies uz kādu dzīvesvietu saistībā ar aptuveni 80 gadus veca vīrieša nāvi. Policijai nebija aizdomu par noziedzīgu nodarījumu.
Tims Karijs kļuva par vienu no popkultūras ikonām, pateicoties ekscentriskā doktora Frenka N. Fērtera lomai 1975. gada muzikālajā filmā “Rokija Horora šausmu šovs”.
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Šo tēlu Karijs pirmoreiz atveidoja jau 1973. gadā Londonas teātra izrādē, bet vēlāk lomu pārnesa arī uz Brodveju un kinoekrāniem.
“Rokija Horora šausmu šovs”, kurā piedalījās arī Sūzena Sarandona, Berijs Bostviks un Mīts Loufs, gadu gaitā ieguva kulta filmas statusu. Tā kļuva īpaši pazīstama ar pusnakts seansiem, kuros skatītāji aktīvi iesaistījās filmas norisēs, kā arī tādām dziesmām kā “The Time Warp”.
Karijs skatītājiem labi pazīstams arī kā biedējošais klauns Penivaizs 1990. gada Stīvena Kinga romāna “Tas” ekranizācijā. Viņš spēlējis arī viesnīcas konsjeržu populārajā komēdijā “Viens pats mājās 2: Pazudis Ņujorkā”, kā arī ļaundari kardinālu Rišeljē filmā “Trīs musketieri”.
Karija karjera aptvēra teātri, kino un televīziju vairāku desmitgažu garumā. Viņš trīs reizes nominēts prestižajai “Tony” balvai – par lomām izrādēs “My Favorite Year”, “Amadeus” un “Spamalot”. Aktieris ieguvis arī “Daytime Emmy” balvu un ticis nominēts “Primetime Emmy”.
2012. gadā Karijs pārcieta smagu insultu, pēc kura pārvietojās ratiņkrēslā. Neraugoties uz veselības problēmām, viņš turpināja profesionālo darbību, īpaši pievēršoties tēlu ieskaņošanai.