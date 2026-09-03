Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija kāzas bijušas tik vērienīgas, ka viesus beigās nācies “dzīt ārā”
Popzvaigznes Teilores Sviftas un amerikāņu futbola zvaigznes Trevisa Kelsija kāzas Ņujorkas leģendārajā “Madison Square Garden” izvērtās par iespaidīgu ballīti. Vairāk nekā mēnesi pēc kāzām Treviss un viņa brālis Džeisons Kelsijs podkāstā “New Heights” pirmo reizi plašāk atklājuši, kas noticis aiz slēgtām durvīm.
Runājot par 3. jūlijā notikušajām kāzām, Treviss atzina, ka visa īpašā diena pagājusi gluži kā “acumirklī”. Viņa brālis Džeisons gan pasmējās, ka svinības ieilgušas tik ļoti, ka beigās viesi no “Madison Square Garden” teju vai “izdzīti ārā”. “Viņi mūs izdzina,” jokoja Džeisons.
Treviss gan uzreiz paskaidroja, ka situācija neesot bijusi gluži tik dramatiska. Kad pārtraukta dzērienu pasniegšana, viesi pamazām sākuši doties prom.
Lai gan kāzās bija ap 1000 viesu un viņu vidū netrūka pasaulslavenu slavenību, pāris vēlējies, lai svinībām būtu iespējami intīma atmosfēra. “Mēs vēlējāmies to sarīkot vietā, kur varētu radīt ļoti intīmu un patiesu atmosfēru bez daudziem traucēkļiem. Mums bija svarīgi, lai tā būtu privāta sajūta,” stāstīja Kelsijs.
Viņš uzsvēra, ka “Madison Square Garden” komanda darījusi pat vairāk, nekā no tās gaidīts, lai īstenotu pāra ieceres.
Īpaši emocionāli Treviss izteicās par aktieri un komiķi Ādamu Sendleru, kurš bija ieguvis nepieciešamās tiesības laulāt pāri Ņujorkas štatā un vadīja Sviftas un Kelsija laulību ceremoniju. Kelsijs Sendleru nodēvēja par vienu no labākajiem cilvēkiem, ko pazīst, un atzina, ka veids, kā aktieris novadījis ceremoniju, pārim devis vēl vairāk, nekā viņi šajā īpašajā brīdī spējuši iztēloties.
Kā zināms, Svifta un Kelsijs apprecējās 3. jūlijā “Madison Square Garden” aptuveni 1000 viesu klātbūtnē. Pāris atteicās no tradicionālas līgavas māsu un līgavaiņa draugu svītas – Sviftas brālis kļuva par viņas “Man of Honor”, savukārt Džeisons Kelsijs bija sava brāļa vedējs.
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Sviftas kāzu tērpu radījis modes dizainers Džonatans Andersons no “Christian Dior Haute Couture”, bet tēlu papildinājušas “Cartier” rotaslietas un “Christian Louboutin” apavi.
Arī viesu saraksts bijis zvaigžņots. Džeisons atcerējās, ka kāzu laikā redzējis Bredu Pitu apskaujam Konanu O'Braienu, savukārt viesu vidū bijis arī leģendārais mūziķis Pols Makartnijs un aktieris Toms Henks.
Tomēr Kelsijiem tikpat nozīmīga bijusi iespēja vienkopus satikt ne tikai Holivudas zvaigznes, bet arī cilvēkus, kurus viņi pazīst jau kopš bērnības. Viņš atzina, ka tieši dažādo cilvēku satikšanās bijusi viena no īpašākajām vakara daļām – viņa bērnības draugi iepazinušies ar Sviftas ģimeni un draugiem, kā arī cilvēkiem, ar kuriem pāris sadarbojies savas karjeras laikā.
Kāzās bija spēkā arī stingrs noteikums – viesiem nebija atļauts izmantot telefonus.
Pēc Kelsija domām, tieši tas palīdzējis radīt brīvāku atmosfēru. “Kad nav telefonu, cilvēkiem nav visu laiku jāuzmanās. Tas ļauj visiem būt konkrētajā brīdī un patiešām to izbaudīt,” sacīja NFL zvaigzne.