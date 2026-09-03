Rēzija Kalniņa Čehova teātrī iestudējusi "Trīs musketierus"
26. septembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī pirmizrādi piedzīvos režisores Rēzijas Kalniņas iestudējums "Trīs musketieri" pēc Aleksandra Dimā romāna motīviem. Jaunajā iestudējumā no jauna skanēs Imanta Kalniņa leģendārā mūzika, godinot komponistu viņa 85 gadu jubilejas gadā.
"Viens par visiem. Visi par vienu." Vairāk nekā pusotru gadsimtu pēc Aleksandra Dimā romāna tapšanas musketieru zvērests joprojām ir viens no atpazīstamākajiem draudzības un uzticības simboliem. “Trīs musketieri” ir stāsts par ideāliem, drosmi un izvēli, par spēju palikt uzticīgam sev un savējiem pasaulē, kur viss nepārtraukti mainās.
Īpašu vietu Latvijas teātra vēsturē šis darbs ieņem arī tāpēc, ka Liepājas teātrī 20. gadsimta 60. gadu beigās tapa leģendārais iestudējums “Trīs musketieri” pēc Andreja Miglas dramatizējuma ar Imanta Kalniņa mūziku un Viktora Kalniņa dziesmu tekstiem. Tas kļuva par veselas paaudzes jaunības, romantisma un brīvības simbolu, un tā mūzika turpinājusi dzīvot arī ilgi pēc paša iestudējuma – dažas dziesmas pat guvušas savu atsevišķo dzīvi slavenu dziedātāju repertuāros.
2026. gadā, Imanta Kalniņa 85 gadu jubilejas gadā, Čehova teātris pie šī muzikālā mantojuma atgriežas no jauna. Jaunajā iestudējumā Imanta Kalniņa mūzika iegūst jaunu skanējumu, kur pagātne sastopas ar tagadni, romantisms ar ironiju, bet jaunības maksimālisms ar pieredzi. Musketieru stāsts uzdod arī šodien aktuālus jautājumus: ko nozīmē draudzība pasaulē, kas kļūst arvien individuālāka? Kas ir gods mūsdienu ikdienas dzīvē? Vai iespējams saglabāt uzticību laikā, kad tik viegli mainīt puses? Un vai mīlestība joprojām spēj mainīt cilvēku un pasauli?
Čehova teātra iestudējuma pamatā arī ir Andreja Miglas dramatizējums. Imanta Kalniņa mūzika jaunajā izrādē skan Evilenas Protektores aranžējumā, savukārt Viktora Kalniņa dziesmu tekstus krievu valodā atveidojis dzejnieks Sergejs Timofejevs.
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Izrādes režisore ir Rēzija Kalniņa, scenogrāfs – Artūrs Virtmanis, kostīmu māksliniece – Ilze Vītoliņa, horeogrāfe – Liene Grava, gaismu mākslinieks – Reinis Zalte, aranžētāja – Evilena Protektore, horeogrāfes asistente – Jelizaveta Manija, dramatizējuma teksta tulkotāja – Lina Ovčiņņikova. Izrādes vadītāja – Gaļina Ribenko. Izrādē piedalīsies Čehova teātra aktieri Jekaterina Frolova, Maksims Busels, Konstantīns Ņikuļins, Volodimirs Gorislavecs, Aleksandrs Maļikovs, Ivans Streļcovs, Dmitrijs Jegorovs, Jakovs Rafaļsons, Elīna Bartkeviča, Veronika Plotņikova, Oļegs Teterins, Tatjana Gurēviča, Rodions Kuzmins un Ņikita Osipovs.
Iestudējumā piedalās arī mūziķi un profesionāli dejotāji Poļina Filippova, Anastasija Čornaja, Reinholds Švarcs, Anete Klapkalne, Mārīte Supe, Ģirts Bisenieks un Ruslans Kurlovičs, kā arī mūziķi Bogdans Mihailovs (taustiņinstrumenti), Gidons Grīnbergs (vijole), Dmitrijs Karpovs (ģitāra), Jūlija Saveļjeva (basģitāra), Jeļena Jasjuļaņeca (akordeons) un Markus Leikums (sitamie instrumenti).