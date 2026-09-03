"Viņā ir iemiesojies sātans!" - Olga Kambala nekādi nespēj saprast Kaspara agresīvo rīcību
Šova "Slavenības. Bez filtra" jaunajā sezonā pēc kārtējā konflikta ar Kasparu Olga Kambala savām meitai Lukērijai un vedeklai Gabrielei parāda sekas, ko strīds atstājis viņu mājās. Starp lietām, kas cietušas emociju uzplūdā, ir arī kanvas ar Olgas un Kaspara fotogrāfijām.
Olga Kambala stāsta, ka strīda laikā Kaspars šīs fotogrāfijas ne vien sagriezis, bet arī metis zemē un uz tām lēkājis. Sievieti īpaši sāpina tas, ka iepriekš vīrs pats esot izrādījis interesi par konkrētajām bildēm un teicis, ka tās vēlas saglabāt šķiršanās gadījumā. “Ja jau beidzās, tad jau beidzās. Kas notika? Nekas. Tika utilizētas,” par saplēstajām gleznām stāsta Kaspars.
Olgas Kambalas erotiskā fotosesija
Sportista Kaspara Kambalas sievas fitnesa entuziastes Olgas Kambalas erotiskā fotosesija.
Olga Kambala neslēpj, ka piedzīvotais viņu emocionāli smagi ietekmējis. Olga atklāj, ka šajā istabā pēc notikušā divas dienas nav spējusi gulēt, bet Kaspara rīcība likusi aizdomāties pat par viņa attieksmi pret Olgu pašu. “Man tāda sajūta, ka viņš vienkārši ienīst mani,” atzīst Kambala, kura nespēj saprast, kā konflikta laikā iespējams šādi izrīkoties ar abu kopīgajām fotogrāfijām.
Emociju iespaidā Olga pat vaicā, vai Kasparā nav “iemiesojies sātans”, jo līdzās fotogrāfijām konfliktā cietušas arī citas viņai svarīgas lietas.