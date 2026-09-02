Nedēļas jaunumi "Tet+" - pašmāju slavenības apceļo Armēniju, Hamonda šovs un ceļš uz pasaules malu
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties seriālu "Tur tālumā, Grenlandē", šova "Četri uz koferiem" jauno ceļojumu un raidījuma "Ričarda Hamonda darbnīca" piekto sezonu.
Latviešu piedzīvojumi
Ceļš uz pasaules malu sākas ar vienu nepabeigtu pārgājienu.
Sešu sēriju dokumentālais seriāls "Tur tālumā, Grenlandē" pārtop divās paralēlās ekspedīcijās. Kamēr ārsts un ceļotājs Ainārs Zariņš viens pats dodas Arktikas savvaļā, filmēšanas komanda sastop cilvēkus, kuru stāsti atklāj Grenlandi ārpus ierastajiem priekšstatiem. Meklējot leģendāro latvieti Ivaru Sīli, visi kopā dodas ceļojumā, kas liek citādi paraudzīties uz pasauli un uzdot vienkāršu, bet sarežģītu jautājumu – kas ir laime?
Armēnijas šarms
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Šajā sezonā skatītājus sagaida četri aizraujoši ceļojumi kopā ar iemīļotām Latvijas personībām uz spilgtiem un eksotiskiem pasaules galamērķiem. Pirmā jautrā slavenību četrotne aktiera Andra Daugaviņa, mūziķa Justa Sirmā, stilistes Indras Salcevičas un iepriekšējā brauciena uzvarētājas Montas Klintsones sastāvā dodas uz ainavisko Armēniju. Ceļojot pa Armēniju, četrotne iepazīs vietējās tradīcijas un neparastus apskates objektus, pievērsīsies gastronomiskām baudām un arī izaicinājumiem!
Kā piepildās sapnis
Vienam no populāro autoraidījumu "Top Gear" un "The Grand Tour" vadītājiem Ričardam Hamondam – savs šovs!
Ričards iemaina savu steidzīgo dzīvesveidu pret sen lolotu sapni izveidot klasisko automobiļu restaurācijas darbnīcu netālu no savām mājām Herefordšīrā. Ar prasmīgu amatnieku palīdzību viņš pārvar jauna biznesa veidošanas kalnus un lejas.