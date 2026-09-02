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Šodien 16:22
"Tu normāls? Mūs taču filmē!" - Kristīne Lindenblate satraukta, ka mīļotais šovā pieprasa no viņas plikbildi
Attālums attiecībās dažkārt liek meklēt pavisam citus veidus, kā saglabāt tuvību. Jaunajā šova “Slavenības. Bez filtra” sezonā to piedzīvo arī skaistumkonkursu organizētāja Kristīne Lindenblate, kura šobrīd ikdienu dala starp Latviju un Norvēģiju, kur dzīvo viņas mīļotais Dzintars.
Tā kā ikdienā abi nevar būt līdzās, viņu attiecībās nozīmīgu vietu ieņem videozvani. Taču kārtējā saruna ar Dzintaru Kristīnei negaidīti kļūst krietni pikantāka, nekā viņa bija paredzējusi. Dzintara izteiktais lūgums nosūtīt krūšu foto Kristīni samulsina, un viņa uzreiz atgādina par kamerām: “Mūs taču filmē!”
Izrādās, Kristīnei atklātas un intīmas sarunas nebūt nenākas viegli. Viņa atzīst, ka ir ļoti konservatīva un tikai pamazām mācās attiecībās kļūt brīvāka un atvērtāka.